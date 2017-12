– Nå åpner klatreveggen endelig

Vesteraalens Avis

Han er daglig leder for idrettshallene på Hadseløya, og medgir at det har vært mange spørsmål om klatrehallen.

– Jeg har slett ikke oppfattet det som mas, men som et positivt signal om at tilbudet om klatring er virkelig etterlengtet, sier Oshaug til VA.

Vertikalt samarbeid

I samarbeid med klatreklubben Vesterålen Vertikal skal det aller meste av sikkerhet og rutiner nå være på plass. Det skal etter hvert arrangeres kurs og klubbkvelder for både voksne og barn.

Etter at hallen denne uka fikk klarsignal om brukstillatelse, er det nå fritt frem for de som har lyst til å prøve seg i veggen å ta kontakt. Man kan enten kontakte Mats Oshaug direkte, eller snakke med klatreklubben Vesterålen vertikal.

Enklere buldring

Det vil fastsettes klare regler for bruk av klatrefasilitetene etter hvert, men tanken er at de som har sine sertifikater i orden kan bruke klatrehallen som man bruker et treningssenter. Et kodekort gir tilgang fra tidlig morgen til sein kveld.

Selvsagt koster det penger å bruke klatrefasilitetene. Det er rimelig å anta at dersom man er medlem av Vesterålen vertikal, vil det påvirke prisen temmelig merkbart.

– Det skal etableres en drop-in ordning som gjør at man skal kunne klatre uten sikringskurs og såkalt brattkort, forklarer Oshaug.

«Buldring» er en temmelig trygg klatreaktivitet, som har navnet sitt fra da man trente på å klatre på store steiner, «boulders». Denne formen for klatring regnes som en helt egen idrett, som har både Norgescup og World cup. Inne buldres det i sikker høyde over tjukkasmadrasser. Det gjøres uten tau, men høyden er stor nok til at man får et rimelig bra sug i magen mens man holder på.

Grunntrening

Buldring gir veldig fin både grunnteknikk og muskeltrening. Buldring er helt klart også den mest sosiale måten å klatre på.

Brattkort

Brattkort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre klatrere på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring. Et slikt bevis kan man greit ta i Hadsel og i Vesterålen.