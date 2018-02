Knallhard øvingshelg for revygjengen i Neshallen

Vesteraalens Avis

For tiende året skal revygjengen på Stokmarknes holde forestilling. Det forbigås selvsagt ikke i stillhet. Etter fjorten år med revytørke i Neshallen, gjenoppsto konseptet i 2008, og har altså holdt det gående siden da.

I forkant av forestillingen har entusiastene lovet at man ikke bare skal komme med helt nytt stoff, men også børste støv av noen av de eldre favoritter.

Sammensatt gjeng

– Vi er en gjeng på 30–35 personer som jobber i lag. Det er en sammensatt gruppe folk som jobber veldig godt i lag, sier produksjonssjef Torinn Susann Nilsen.

Sammen med Espen Mowinckel Pettersson har hun ansvar for at alt skal gå bra til slutt. Og det kommer det til å gjøre, lover Nilsen.

– Det blir litt bursdagsfest for revyen, det her. Selvsagt blir det litt kvass humor også, men det går nok i første rekke ut over enkelte rikspolitikere, smiler produksjonssjefen.

– Det er veldig artig at det kommer såpass mye folk på forestillingene, og det gjør at vi ønsker å levere så godt vi bare klarer, lover hun.

Musikk innimellom

Musikken i en god revy er selvsagt viktig. Som så ofte før er Eirik Dahl stødig kapellmester. Han lover en solid styrking av bandet til revyen.

– I år stiller vi med blåserrekke til alle numrene, og det kan jeg love kommer til å merkes. Det er ingen tvil om at kvaliteten kommer til å gå enda noen hakk opp, sier Dahl. Hjelpen kommer fra noen karer på Melbu. Hvem det blir, avsløres ikke riktig ennå.

– Blir dere ikke veldig slitne av så heftige øvingshelger som den dere nå straks er ferdig med?

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er slitsomt, men når vi først er i gang går det veldig greit. Dessuten flirer vi så mye, og har det så bra sammen, at energien øker ut over søndagen. Nei, dette er mye mer moro enn slitsomt, sier Nilsen.

I fjor gikk revyen til det skritt å etterlyse flere mannfolk til showet sitt. Det resulterte i flere henvendelser, og til og med prøvespillinger.

Even Armand Johansen og Fredrik Rønning er ferske herrefjes på scenen.

– Det er flott å få være med på dette her. Jeg liker godt å komme inn et kostyme, og bli en annen person sier Johansen.

Ærverdige Neshallen

Når det gjelder alder, er Neshallen for lengst blitt en bygning som omtales med betydelig respekt. Det var i sin tid et moderne funkisbygg som ble reist i 1938, etter initiativ fra sin tids Stokmarknes vel. Det har vært danselokale, øvingslokale, kino, møtelokale og selvsagt brukt under både 17. mai og til mer private selskap. Det siste tiåret er det definitivt revygjengen som har preget bruken av huset.

I forbindelse med 70-årsjubileet for huset skrev VAs Margot Notø Vik blant annet følgende:

Flere ektepar kan fortsatt med stor glede se tilbake på det første mødtes sødme under revyforberedelser i Neshallen.

VOL lurer selvsagt om det er utviklet tilsvarende romantiske forbindelser i den nyere tids Neshallrevyer.

Rundt kaffe- og diskusjonsbordet i Neshallen senker stillheten seg. Torinn Susann Nilsen ser helt ærlig ut mens hun snur seg rundt, og nølende spør:

– Noen her som vet noe? Jeg vet ikke.

Da smeller det fra sidelinja:

– Det som skjer i Neshallen forblir i Neshallen!