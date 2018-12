Mørk ut i tårer i storseier: – Det kunne vel ikke vært mer typisk

ballsport

Se intervjuet med en gråtkvalt Thea Mørk i videovinduet over.

NORGE – TSJEKKIA 31–17

Norge gjorde som de ville mot Tsjekkia, og vant til slutt med 14 mål. Men det var en situasjon som ble et kraftig skår i gleden. I første omgang valgte Thea Mørk å bytte ut seg selv med det som så ut som en alvorlig skade.

Nora Mørks tvillingsøster brast sammen i gråt på benken. Hun satt helt knust, med fysioterapeutens arm rundt seg. Mørk forsto at det neppe blir mer spill i mesterskap i denne omgang.

– Begynner å bli lei hele skiten

27-åringen ble tatt ut til mesterskap etter tre korsbåndskader og totalt åtte inngrep i kroppen. I Møbelringen Cup før EM fikk hun problemer med låret.

Trenerne tok ingen sjanser og lot henne stå over åpningskampen mot Tyskland. Mot Tsjekkia skulle hun endelig få sin sjanse. Men det varte ikke lenge. Mørk tok plass på vingen, men kort tid etter valgte hun å bytte.

Etter kampen var det en gråtkvalt Thea Mørk som møtte pressen.

– Jeg er glad for at vi vant kampen, men det er litt kjedelig. Det er et eller annet galt med hamstringen, så det funker ikke helt, sa hun til TV 3.

– Når forsto du at det var noe galt?

– Jeg har tatt masse tester, og trent og alt. Da har det gått helt fint. Jeg fant det ut på banen, svarer hun.

– Det kunne vel ikke vært mer typisk, legger hun til.

Etter kampslutt bekreftet også landslagssjef Thorir Hergeirsson at Mørk trolig har gjort sitt i mesterskapet.

Hovedpersonen selv var heller ikke spesielt optimistisk.

– Jeg begynner å bli lei hele skiten. Jeg tror det skal mye til..., sier hun til Aftenposten.

– Forferdelig leit

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal var lei seg på lagvenninnens vegne.

– Det er ekstremt trist. Er det noen som ikke fortjener dette, så er det Thea. Det var virkelig vondt å se, sa Oftedal til NTB.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har hatt Mørk som elev i Larvik, da hun spilte der.

– Forferdelig leit. Thea hadde virkelig fortjent et skadefritt mesterskap. Jeg føler med henne, sier Gjekstad til Aftenposten.

– Utrolig kjedelig. Stakkars jente, kommer det fra Trine Haltvik, som i sin tid var på landslaget da Norge tok sin første medalje (bronse) i 1986.

Tidligere Larvik-trener Tor Odvar Moen, nå i ungarske Siofok, var Mørks trener før hun dro til den danske klubben København.

– Det er bare veldig vondt å se hennes tårer. Hun har jobbet så hardt og dedikert for dette. Nå var det endelig hennes tur, og så skjer dette. Vi kan bare håpe på det beste, for hun har definitivt ikke hatt hellet med seg i løpet av karrieren, sier han.

Åpner for Herrem

Før kampen mot Tsjekkia kom nyheten om at Camilla Herrem hentes inn til Norges EM-tropp. Hun var egentlig reserve, men ble hasteinnkalt og ankom franske Brest mandag.

Foranledningen til at hun ble kalt inn, var flere. Først og fremst var det at Sanna Solberg ikke har vært helt på høyden. Ledelsen kunne ikke bare ha én venstre kantspiller i resten av mesterskapet, hvis ikke Thea Mørk hadde fått klarsignal før mandagens kamp.

Etter Mørks skade mot Tsjekkia, tyder det aller meste på at Herrem skrives inn i troppen og spiller mot Romania onsdag. Det er en skjebnekamp for Norge med tanke på poengfangst før hovedrunden.

– Jeg er klar for hva det måtte være, sa Camilla Herrem da hun møtte et samlet pressekorps i hallen mandag kveld. Det var før kampen mot Tsjekkia, som hun så fra tribuneplass.

