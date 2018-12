Norge slo tilbake med et brak: – Laget lignet på seg selv igjen

ballsport

Se landslagstrener Thorir Hergeirsson oppsummere Tsjekkia-kampen i videovinduet over.

NORGE - TSJEKKIA 31–17

Veronica Kristiansen og de norske håndballjentene pløyde Tsjekkia brutalt ut av sporet. Dermed er det norske EM-toget tilbake på skinnene.

– Det har vært to døgn med mye arbeid og en god jobb av alle parter. Det har vært å finne seg selv, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter seieren.

– Vi visste at vi kan bedre enn vi gjorde mot Tyskland, og jeg synes spillerne svarte godt opp, tilføyde han.

FÅTT MED DEG DENNE? Irritert Hergeirsson refser EM-dommerne: – De må øve seg et annet sted

Mandag var det et langt mer aggressivt, løpsvillig og taklingsorientert Norge enn i åpningskampen mot Tyskland. Det sto friske 20–10 til pause.

– Norge lignet mer på seg selv igjen denne kampen. Det var mye mer besluttsomhet og trygghet i forsvar, og ikke minst kontringer. Spillerne står i gode posisjoner bakover. Det som manglet av energi i kampen mot Tyskland, var på plass nå, sier Tore Johannessen, en av Norges analyseeksperter.

Kenneth Gabrielsen, tidligere trener i Vipers, nå kommentator i NRK, mener dette om Norge:

– Nå er vi på rett vei. Forsvaret og målvakt er en suksessoppskrift til medaljer og titler.

Oppvisning

Tsjekkia ble presset bakpå fra start. Det var tidlig klart at dette var en kamp Norge tidlig ville fjerne spenningen fra.

Slik ble det også i en oppvisning i klasseforskjell. Norge kjørte på med mye bra spill. Strekspillerne Kari Brattset og Heidi Løke ble foret med fine pasninger som åpnet for scoringer.

Den vel 38 år gamle keeperen Katrine Lunde hadde en tyngre dag mot Tyskland, men spilte en strålende 1. omgang mot Tsjekkia. Der endte hun på over 50 i redningsprosent.

På vei

Andreomgangen ble mer en transportetappe for Norge etter utblåsningen før pause. Likevel er rotet fra åpningskampen, 32-33-tap for Tyskland, delvis ryddet opp i.

Situasjonen i Norges pulje gir nå alle lag sjansen. Hele gruppen kan sikre avansement, men skarpe Romania har et lite forsprang.

De norske jentene kan gå videre til hovedrunden med null, to, tre eller fire poeng. Seier over Romania gjør at det garantert blir to. Resten av regnestykket henger på utfallet av Tyskland-Tsjekkia. Den kampen spilles også onsdag, men før Norge skal ut på banen.

Vinner både tsjekkerne og Norge, venter garantert full poengscore (fire) laget til Thorir Hergeirsson.

Gitt spillet mandag, er det en ren gåte at Norge rotet seg vekk mot en såpass begrenset motstander som Tyskland. Det nederlaget kan fortsatt vise seg svært kostbart utover i EM.

Skår i gleden

Det var derimot én situasjon som ble et kraftig skår i gleden for Norge. Tidlig i første omgang valgte Thea Mørk å bytte ut seg selv med det som så ut som en alvorlig skade.

Nora Mørks tvillingsøster brast sammen i gråt på benken. Hun forsto at det neppe blir mer spill i mesterskap i denne omgang.

LES MER OM SKADEN HER: Mørk ut i tårer i storseier: – Det kunne vel ikke vært mer typisk

– Jeg er glad for at vi vant kampen, men det er litt kjedelig. Det er et eller annet galt med hamstringen, så det funker ikke helt, sa en gråtkvalt Mørk til TV 3 etter kampen.

Den skadeforfulgte spilleren mister trolig resten av EM.

(100% Sport/ ©NTB)