Norendal ikke i nærheten i Big Air-finalen

Til slutt var det kun Gasser igjen som kunne gjøre noe med ledelsen til Jamie Anderson fra USA. Hun vartet opp med to saltoer og tre rotasjoner i samme hopp og fikk hele 96 poeng.

Dermed snøt hun Jamie Anderson for sitt tredje OL-gull og vant med snaut åtte poeng. 16 år gamle Zoi Sadowski-Synnott fra New Zealand fikk bronse.

I finalen, hvor utøverne hadde tre forsøk hver og de to beste var gjeldende, gikk Norendal for det samme trikset hun gjorde i kvalifiseringen. En cab 900, to og en halv rotasjon, ga henne 70,50 poeng. Hun hoppet lenger og høyere enn i kvalifiseringen, men dommerne trakk henne litt for landingen og teknikken i lufta.

Etter første run lå Norendal på 6.-plass av de tolv finalistene.

I sitt andre run gjorde Norendal en backside 720 som planlagt. Det ga 61 poeng. Etter fullført omgang lå Kongsberg-jenta på 5.-plass. I forsøk nummer tre prøvde hun seg igjen på en cab 900, men maktet ikke å lande skikkelig.

Norendal kom seg til torsdagens finale etter å ha havnet på 10.-plass i kvalifiseringen.

Norendal har vunnet fire gull i X Games tidligere – tre av dem i slopestyle og ett i Big Air. Big Air-gullet kom i Hafjell i fjor. I Sotsji-OL fikk hun 11.-plass i slopestylefinalen etter å ha vært syk.