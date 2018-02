OL-gullet glapp da Kristoffersen kjørte ut: – Bedre å dø enn å drite seg ut

vintersport

PYEONGCHANG: Det er kanskje en av de vanskeligste OL-øvelsene å vinne. Og Henrik Kristoffersen lå an til å bli olympisk mester i slalåm. I så fall første norske vinneren på 20 år.

Men da det gjaldt som mest i finaleomgangen, kjørte han ut.

Dermed vant svenske André Myhrer OL-gull.

– Sånn er livet, sukket 23-åringen fra Rælingen da han snakket med de skrivende journalistene.

– Jeg fikk porten mellom beina. Hadde ikke det skjedd, kunne det blitt interessant. For det kunne gått fort derfra og ned. Men sånn er livet. Det er bedre å dø enn å drite seg ut.

– Fortsatt bare et skirenn

Kristoffersen smilte. Han så ut til å ta utkjøringen og en misbrukt gullsjanse tilsynelatende med fatning.

– Det er fortsatt bare et skirenn. Jeg viste i første omgang at jeg kan kjøre fort på ski. Det har jeg vist hele sesongen. Jeg får ikke gjort noe nå etterpå. Det er ikke noen vits å stå her og sippe og grine, sa Kristoffersen.

23-åringen bekreftet at han har vært småsyk de siste dagene. Men påpekte at det ikke hadde noe å si.

– Er det mulig? meldte Eurosport-ekspert Tom Stiansen på direkten.

– Dette var stang ut. Henrik hadde bestemt seg og tok veldig høy risiko. Dette var veldig synd, sier alpinlegenden Lasse Kjus.

Kristoffersen gravde seg ikke ned etter rennet. Han var tydelig på at han måtte risikere for å vinne.

– Hvordan er det å stå her nå?

– Det går veldig fint, altså. Jeg tar det veldig med ro. Jeg er 23 år gammel. Jeg skal forhåpentligvis kjøre flere OL-konkurranser i årene som kommer. Som sagt: Skal en vinne, må en satse. Det er bedre å ha prøvd og feilet, enn å aldri ha prøvd i det hele tatt. Jeg var ikke her for en fjerdeplass i dag.

Han reiser imidlertid ikke tomhendt hjem fra Pyeongchang-lekene. I storslalåm ble det sølv. I Sotsji-OL for fire år siden vant han bronse i slalåm.

– Er det greiere å leve med det som skjer her i dag når du allerede har OL-sølv?

– Det kan godt hende at det er. Men det hadde vært greit å leve med uansett. Både jeg og fatter'n har alltid sagt at så lenge jeg prøver, og gjør mitt beste, så skal jeg være fornøyd. De er mye å safe og bli nummer fire.

Ellevill duell

De siste sesongene har slalåmsirkuset handlet om en ellevill duell mellom Kristoffersen og Marcel Hirscher, østerrikeren som har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste seks sesongene.

Denne sesongen har Hirscher stort sett hvert hakket foran. Kristoffersen vant slalåmrennet i Kitzbühel, men seks ganger har han sett Hirscher juble for slalåmtriumf.

OL åpnet også perfekt for Hirscher, med gull i storslalåm og i kombinasjonen.

I slalåm skulle han fullføre en legendarisk trippel. Men da han skulle svare på Kristoffersen gode 1. omgang, gjorde han det han nesten aldri gjør.

Mannen som er kjent som teknikeren som «aldri» kjører ut, gjorde nettopp det. Han kjørte ut.

Da var det Kristoffersen som ledet. Nordmannen har aldri gitt fra seg en ledelse etter 1. omgang, men denne gangen sviktet han.

Dermed hadde de to største gullfavorittene kjørt ut, og svenske André Myhrer kunne juble for gull.

– Det må satses i et OL

Kristoffersen mener at han ikke var preget av den spesielle anledningen.

– Det at Hirscher kjørte ut, gjorde det noe med deg?

– Nei, det spiller ingen rolle. Det var andre som var større favoritter enn meg i denne bakken. Det er flatt og forholdsvis enkelt. Det som var vanskelig i dag var snøen.

– Hva er vanskelig med snøen?

– Det er likt for alle. Jeg håndterte det ikke godt nok og det er min egen skyld at jeg ikke var god nok. Det er ikke noe mer enn det, fastslo Kristoffersen.

– Han kom ikke helt inn i rytmen fra start. Så ble han litt sen. Det er veldig ulikt han å bomme sånn, men det må satses i et OL. Myhrer kjørte strålende, sier sportssjef Claus Ryste.

Også Sebastian Foss Solevåg kjempet lenge om medalje, men han gjorde en stor feil like før mål. Til slutt ble det 10.-plass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte seg opp én plass og havnet på 13.-plass.

– Jeg prøvde det jeg hadde, men jeg var ikke bedre i dag, dessverre. Det er muligheter til å kjøre seg opp i andre omgang. Jeg tok en sjanse og prøvde, men fikk det ikke helt til i andre omgang. Alt i alt er det vel det beste slalåmrennet mitt i år, sa Nestvold-Haugen.