MS Spitsbergen har blitt historisk

– Dette er en milepæl. Det er bra for havnene, det er bra for Hurtigruten – og ikke minst er det bra for innbyggerne i Bergen og de andre byene langs kysten. Vi er glade for at Bergen havn viser vei, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Bergen er den første havnen som tilbyr landstrøm til Hurtigrutens skip. Med det helautomatiske anlegget skjer tilkoblingen i løpet av få minutter. Det betyr at hutigruteskipene kan slå av motorene og benytte seg av strøm produsert på vannkraft i stedet for dieseldrevne hjelpemotorer de opp til åtte timene skipene ligger til kai i Bergen hver dag.

– Vi trenger tiltak som dette. Landstrøm betyr renere byluft og lavere klimagassutslipp. Her har både Bergen Havn, Hurtigruten og Enova spilt en viktig rolle. Jeg ser nå fram til at vi bygger ut landstrøm ved stadig flere kaier i norske havner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Og tiltaket virker: For hvert av Hurtigrutens skip som kan koble seg på landstrømanlegget i Bergen, spares miljøet for 150.000 kilo CO2 og 2,5 tonn NOx årlig.

– Vi driver i en bransje som står for store utslipp. Det bør flere ta på alvor. Vi i Hurtigruten mener at shippingbransjen bør gå foran, erkjenne ansvaret, og gjøre sitt for å bidra til bedre miljø. Vi skal gjøre vårt, og håper flere rederier og flere havner blir med på miljødugnaden. Landstrøm er en god begynnelse. Vårt håp er at landstrøm skal bli like vanlig som fendere i norske havner, sier Skjeldam.