Brann i badstue på oljeplattform, mannskapet i livbåter

forsiden

Rundt 120 personer er om bord.

- Situasjonen kom raskt under kontroll, men det oppsto røykutvikling. Ingen ble skadd under hendelsen. Alle sikkerhetsprosedyrer virket som de skulle: Produksjonen ble stengt og mannskapet mønstret i livbåtene. Relevante myndigheter ble varslet, skriver Eni Norge i en pressemelding.

Produksjonen i gang igjen på Goliat-plattformen Produksjonen er i gang igjen på Goliat-feltet i Barentshavet etter flere uker med stans.

Situasjonen på installasjonen er nå normalisert og mannskapet har mønstret av livbåtene i henhold til normal prosedyre.

Eni Norge ser alvorlig på hendelsen og vil igangsette en granskning for å finne årsakssammenhenger og læringspunkter.

12. mars 2016 startet produksjonen på Goliat.

Daglig produksjon er ventet å komme opp i 100 000 fat olje per dag. Estimerte reserver er rundt 180 millioner fat olje. Produksjonen skjer via havbunnsinstallasjoner bestående av 22 brønner. Av disse er 12 produksjonsbrønner, 7 brønner benyttes til å reinjisere produsert vann i reservoaret og 3 brønner anvendes for gassinjeksjon.

Søviknes med nye Goliat-beregninger Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) anslår at staten vil tjene 13 milliarder kroner på Goliat-feltet.

Goliatfeltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL 229) som ble tildelt i Barentshavsrunden i 1997, nærmere bestemt Tromsøflaket 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Runden ble igangsatt av myndighetene for å få en økt interesse for Barentshavet som olje- og gassregion. Funnet ble gjort i den første letebrønnen i 2000.

Eni Norge AS er operatør med 65 prosent av rettighetene i utvinningstillatelsene 229/ 229B. Statoil Petroleum AS har 35 prosent.