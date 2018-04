Stor pågang: Hver tiende passasjer er fra utlandet

forsiden

74.000 utenlandske passasjerer fløy fra Evenes i fjor. En halv million fløy til seks flyplasser i nord.

Størst var Tromsø flyplass med i alt cirka 300.000 utenlandske passasjerer, viser tall fra Avinor.

Evenes hadde med sine 74.000 utlendinger som fløy innenriks, en andel utlendinger på hele 12 prosent. Bare Tromsø og Svolvær hadde en høyere andel utenlandske reisende. Til sammenligning sto utlendingene for 9 prosent av innenriksflyvningene på Gardermoen.

Stor betydning

Ved Tromsø flyplass er 17 prosent av passasjerene på innenriksruter utlendinger, og på Svolvær flyplass er 13 prosent. Ved Svolvær og Alta var det 14 000 utlendinger. Også i Hammerfest er det et betydelig innslag av utenlandske reisende i forhold til flyplassens størrelse.

- Tallene dokumenterer luftfartens betydning for reiseliv og næringsliv i for hele landet. Spesielt for Nord-Norge, med store avstander, er luftfarten en viktig forutsetning for turisme og næringsutvikling, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

- Dette er en knallbra utvikling fordi et av reiselivets viktigste mål er å spre turisttrafikken. Hvis vi skal klare å ta ut potensialet fra veksten i det globale reiselivet må vi øke satsingen på flere destinasjoner hele året. I 2017 så vi at overnattingsveksten flatet ut etter sterk turistvekst i 2014, 2015 og 2016. Det betyr at arbeidet med å markedsføre flere flotte steder i Norge blir enda viktigere fremover, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Millioner i avgift

Utlendinger flyr langt mer til Norge og i Norge enn tidligere, og står for hele trafikkveksten i luften siden 2013.

- Turistnæringen og luftfarten er begge del av en konkurranseutsatt sektor, og den ene er en forutsetning for vekst i den andre. Urimelige avgifter, som flypassasjeravgiften, truer med å ødelegge for sysselsetting og næringsutvikling, sier Lothe.

Flyselskap som fløy fra Evenes betalte i fjor 32,8 millioner kroner i den nye flypassasjeravgiften.