Flere dopet ned og ranet på ferie

forsiden

– I de fleste tilfellene har de norske turistene vært på et utested og hatt det hyggelig. Så har noen puttet noe i drinken deres, slik at de fikk blackout og ble helt satt ut. Da de våknet og kom til seg selv en stund etter, var de gjerne frastjålet alt av verdisaker, sier Roy Vetaas, reiseekspert i Tryg Forsikring.

Velger sydenvarme fremfor Sibirkulde Mange er lei av den kalde vinteren.

Flest kvinner dopes

I hele juni og juli har Tryg hatt en jevn pågang fra nordmenn som har opplevd å bli dopet ned og ranet og som trenger hjelp.

– Det er ingen tvil om at det er flere saker med neddoping i år enn tidligere. Det er desidert flest kvinner som har opplevd dette, og i mange tilfeller har de blitt frastjålet alt av betalingskort og til og med passet sitt, sier han, og anbefaler alle som blir utsatt for sånt å oppsøke lege raskest mulig i tilfelle man trenger behandling mot stoffer man har fått i seg.

– I tillegg bør forholdet anmeldes til politiet.

Menn trues til å betale

En annen svindeltrend selskapet opplever i år er nordmenn på ferie i utlandet som opplever å bli truet til å betale usaklig høye barregninger.

– Her er ofrene oftest menn som har oppsøkt et utested og deretter bestilt drikkevarer uten å sjekke prisen på forhånd. Når man så får regningen, kan gjerne én drink koste opptil 1.000 kroner. Nekter man å betale dukker det fort opp noen kraftige karer fra bakrommet, og de fleste føler seg truet til å betale den skyhøye regningen for å unngå slagsmål og juling, sier Vetaas.

Dyrere å oppsøke lege

Sakene de har fått inn hittil i år viser også at det blir stadig dyrere å oppsøke lege i utlandet.

– Det er alltid noen som blir syke på ferie, enten alvorlig, eller en kortvarig diaré. Men utgiftene til legesjekk i utlandet øker, ikke minst i de mest populære ferielandene som Spania og Hellas. Nordmenn har god økonomi og betalingsvilje, og mange tyr til nærmeste lege uten å sjekke prisen på forhånd, sier reiseeksperten.

Han anbefaler de som trenger legehjelp på reise å ta kontakt med sitt forsikringsselskap først. Da kan man få råd om hvilken lege eller hvilket sykehus som er best i området der man befinner seg.