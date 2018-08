Oter funnet med krutt rundt magen

forsiden

Rundt magen var det teipet en snusboks med krutt i.

– Tragisk at det finnes slike mennesker med så lite empati for uansett dyr, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i Harstad på sin facebookside.

Det var NRK som omtalte tilfellet først. Ifølge NRK lå det et batteri eller patron, ledninger og pulver som kan være krutt i snusboksen.

– Vi var usikker på om det er en oter, men jeg ser at VG har snakket med en ekspert som har bekreftet at det er det. At den er lys i pelsen har med tiden den har ligget ute. Det er en ung oter, og den er mørk i pelsen på magen, som ikke har vært eksponert for dagslys, sier Rita Øien i Dyrebeskyttelsen Harstad.

Det var hun som dro til stedet og hentet oteren. Øien kan ikke antyde hvor lenge den kan ha ligget ute i Kvæfjordmarka.

– Det er neppe mer enn noen få måneder ettersom den ikke har gått i forråtnelse.

Hun undrer på hva slags type mennesker som gjør noe sånt.

– Hva annet kan folk finne på når de synes dette er så artig? Dette er ikke artig selv ikke om det hadde vært en død oter som ble utsatt for det. Det er ikke guttestreker, som noen mener.

Rita Øien forteller at Dyrebeskyttelsen fra tid til annen får meldinger om slike groteske hendelser.

– Vi har vært spart for det i Harstad, men jeg vet andre av våre avdelinger får slike tips. Så det er ikke uvanlig, dessverre.

I løpet av dagen skal hun sørge for at oteren blir undersøkt med tanke på å finne ut hva den har dødd av.