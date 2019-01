Nye kontroller - nye bruksforbud

forsiden

Flere kjøretøyer har den siste tiden fått kjøreforbud. Sist tirsdag, for eksempel, var det kontroll av vinterutrustning på tunge kjøretøy på Bjørnfjell. 16 ble kontrollert og to ble ilagt bruksforbud på grunn av manglende merking på dekk og for dårlig veigrep. På det aktuelle tidspunktet var det kolonnekjøring over Bjørnfjell

Andre kontroller:

Kivilompolo på grensen mellom Finnmark og Finland: 37 kontrollert. 11 bruksforbud hvoran syv for uegnede dekk, to manglet løyve, ett vogntog var for langt og én spesialtransport manglet følgebil. Det ble utstedt fire gebyr, to for dekk under 5 mm mønsterdybde og to for manglende bruk av bilbelte.

Saltdal: 37 kontrollert. Èn fikk gebyr for teknisk mangel. Ingen mangler på dekk og kjetting, understreker vegvesenet.