500 kilo laks levert til toppsyklist

Trønderen som er født på Stokmarknes i Vesterålen hvor neste år ritt skal arrangeres, var svært fornøyd med både premien og middagen.

- Jeg er glad i laks, og laks er en viktig del av kostholdet mitt som toppsyklist, så denne premien kommer godt med. Og laksen vi fikk servert var nydelig, sier Lunke.

Prosjektleder for ARN-sponsor Laks er viktig for Norge, Lena Steffensen, forteller at det har blitt en tradisjon å forestå den formelle overrekkelsen i form av en festmiddag, og Sindre Lunkes nye profflag Riwal tok i mot tilbudet med åpne armer under treningssamlingen i Altea i Spania.

- Det er jo litt vanskelig å overlevere 500 kilo laks på podiet under selve rittet, så da har dette blitt en fin tradisjon, sier Steffensen.

Fire produsenter skal levere 125 kilo laks hver. Alfhild Olsen fra Grieg Seafood Finnmark, Birte Haugan fra Norway Royal Salmon og Elise Indal Klausen fra Lerøy Aurora var alle til stede på middagen. Cermaq Norway er den fjerde leverandøren, men de var forhindret fra å delta.

Representantene for produsentene kunne fortelle at laksen som har vokst opp i Finnmark og Troms, nå er på vei hjem til Lunke.

Han erkjenner at det er en utfordring å få så mye laks på en gang, men han har en plan.

- Noe blir til lakseburgere, noe blir røkt, og noe blir fryst ned som filet. Så blir en del gitt bort til venner og familie, og det er populært.

Festmåltidet ble tilberedt av den anerkjente kokken Gunnar Jensen fra Mathallen i Tromsø. Menyen besto av sashimi, laksetartar på potetvaffel, laksemousse, ovnsbakt laks, laksefilet tilberedt med gassbrenner, og konfittert laksefilet.