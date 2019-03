Snart kan det være slutt på å stille klokka

forsiden

Ordningen trer i kraft i 2021, og det vil være opp til medlemslandene å bestemme om de vil gå over til sommer- eller vintertid, skriver Bloomberg.

Landene som bestemmer seg for sommertid skal stille klokka for siste gang i mars 2021, mens de som går for vintertid skal stille den i oktober 2021.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også har ansvar for klokkestillingen i Norge, mente i oktober at Norge bør gjennomføre en folkeundersøkelse dersom EU bestemte seg for å gå inn for forslaget. Dette skriver Dagbladet.

Tradisjonen med å veksle mellom sommertid og vintertid går tilbake til første og annen verdenskrig og oljekrisen på 1970-tallet. Den gang ble vekslingen innført for å spare energi. Norge har hatt samme tidsordning som EU-landene siden 1996.