- Mellom 60 og 90 prosent av laksen er død

forsiden

14. mai kom algene. Man oppdaget at laksen døde i merdene. Så ble det bare verre. Oppdretterne i Ibestad og i Grovfjord er blant flere i Sør-Troms og Nordre-Nordland, som bare må stå og se på at fisken dør. Hun kan fortelle at det foreløpig er to lokaliteter hos dem som er rammet. Selskapet driver samdrift med Northern Lights Salmon i Grovfjord, og de eier all fisken sammen.