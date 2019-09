Nå må man passe på - ellers kan man ende opp med sperret konto

forsiden

– Det er myndighetene som har bedt de norske bankene om å sørge for en oppdatert legitimasjon på alle kundene sine. Hensikten med dette er å gjøre svindel vanskeligere, sier Siri Lund, banksjef for Sparebank 1 Nord-Norge i Midt-Troms.

Møte opp

I disse dager sender banken ut brev i posten og i nettbanken til tusenvis av kunder om at de må møte opp i banken med passet sitt for å legitimere seg på nytt.

– Og det gjelder selv om man har vært kunde i banken i 50 år, sier Lund.

I tråd med myndighetenes bestemmelser vil banken lagre en kopi av kundenes legitimasjon.

– I tillegg er vi pålagt å ha kjennskap til hvordan kundene bruker produktene og tjenestene våre. I den anledning vil kundene også måtte svare på noen spørsmål. Hensikten er å beskytte både enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet, som for eksempel hvitvasking og terrorfinansiering.

Rigget for passrush

I Midt-Troms må nær 11.000 av Sparebank 1 Nord-Norges kunder møte opp i banken med passene sine.

– Vi har kontor på Finnsnes, Bardufoss og Storsteinnes. Vi har også en del kunder som bor andre plasser, og disse kan gå innom et av våre andre kontorer og legitimere seg, sier Lund.

I løpet av oktober og november vil banken ta med seg alt nødvendig utstyr og legge ut på en turnè. Dette for å legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg til banken.

– Vi ønsker å besøke alle kommuner der vi ikke har et bankkontor, sier Lund.

Turnélista

Turnèlista er ikke helt klar ennå. Detaljert informasjon vil imidlertid bli lagt ut på bankens nettsider etter hvert.

– I tillegg vil det for utvalgte grupper også være mulig å sende inn et bilde av sin legitimasjon, enten digitalt eller i posten. Det skal være enkelt for kundene å gjøre det vi ber dem om, sier banksjefen.

I forbindelse med forventningene om et passrush, vil kontoret på Finnsnes ha utvidede åpningstider i slutten av oktober. Dette for at man skal ha mulighet til å komme seg i banken utenom arbeidstida.

– Vi har i tillegg bemannet opp og satt opp ekstra scannestasjoner, slik at det skal være både enkelt og effektivt for kundene å komme innom og legitimere seg, sier Lund.

Nødvendig

Det er pass som kreves som legitimasjon dersom man har bank-ID, bankkort med bilde eller lån i banken.

– Enn om man ikke har pass?

– Da ser vi i hvert enkelt tilfelle hva vi klarer å få til, men det er helt unntaksvis, sier Halgeir Johannessen.

Fristen som er satt for å få på plass legitimeringen er 15. november. Har man ikke vært innom banken og legitimert seg innen den tid risikerer man å få kontoen sin sperret.

– For ifølge loven har vi ikke lov til å ha kunder uten godkjent legitimasjon — det gjelder også alle andre banker, sier Johannessen.