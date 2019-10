Rotet bort seieren i kamp mot bunnlaget

forsiden

Mette Skau sendte Medkila oppskriftsmessig i ledelsen etter 14 minutter. Backen skjøt ballen i mål like under tverrliggeren på et frispark fra 18-19 meter.

Vertene hadde ballen mest og skapte det lille som var av klare målsjanser, men klarte ikke å få det andre målet.

I stedet slo Snøgg tilbake. Fire minutter før slutt fikk Stine Myhren fyre løs - upresset - og ballen smøg inn ved målvakt Hanne Larsens venstre stolpe.

Dermed poengdeling på stadion lørdag ettermiddag i 1.-divisjonsoppgjøret.

Medkila er på tredjeplass på tabellen etter lørdagens kamper, men kan bli skjøvet ned til fjerdeplass dersom Øvrevoll Hosle slår Grand Bodø søndag.

