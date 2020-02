FHI: Ikke tegn på intern koronaspredning i Norge

forsiden

Totalt er det fredag registrert fire positive virusprøver i Norge. Folkehelseinstituttet venter at tallet stiger i løpet av dagene framover.

– Vi blir ikke overrasket om vi får flere tilfeller som er importert fra andre land, men per nå er det ingenting som tyder på at vi har vedvarende spredning ute i samfunnet i Norge, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Hun sier at helsevesenet har gode rutiner for dem som får påvist viruset, og at det blir kartlagt hva de har gjort og hvem de har møtt i perioden hvor de var smittsomme.

– Så vurderer vi hvem som har høy, lav eller moderat risiko for å bli smittet.

Alle som har blitt utsatt for risiko for å bli smittet, får råd fra helsevesenet. Har man stor risiko for å ha blitt smittet, får man råd om å holde seg hjemme i 14 dager. Er det liten risiko, blir man bedt om å være oppmerksom på egne symptomer og ha lav terskel for å kontakte helsevesenet.

(©NTB)