Alle landets skoler og barnehager stenges

forsiden

Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møter pressen for å legge fram nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset klokken 14 torsdag.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil være til stede på pressekonferansen på Statsministerens kontor.

Tidligere torsdag besluttet Oslo kommune å stenge alle skoler og barnehager fra og med mandag 16. mars.

Inngripende tiltak

I løpet av torsdag varslet en rekke fylker i Norge at de stenger skoler og barnehager.

Solberg varsler på forhånd at tiltakene som settes i verk mot koronasmitten, er de mest inngripende vi har hatt i fredstid.

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag.

Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen.

Tiltak i Danmark

Danmark innførte allerede onsdag strenge tiltak for å hindre smittespredning. Der ble alle offentlig ansatte som ikke har det som betegnes som kritiske funksjoner, sendt hjem fredag.

Ansatte i helsevesenet, eldreomsorgen og politiet blir imidlertid på jobb som vanlig.

Solberg understreker at man må ha tiltak som gjør at samfunnet fortsatt fungerer, og særlig gjelder det helsevesenet og andre funksjoner som er samfunnskritiske.