Nedtonet markering

Det gjelder naturlig nok også i Harstad. 8. mai 1945 er datoen for Norges frigjøring fra Tyskland. Dagen feires også som veterandagen fra 2011. Den er også den internasjonale Røde Kors-dagen.

Tale og krans

– Myndighetene har gitt tillatelse til at forsamlinger på 50 mennesker er greit, så lenge alle holder litt avstand til hverandre. Det blir derfor en liten markering i Generalhagen, som vanlig, i et samarbeid mellom Forsvaret og Harstad kommune, samt veteranforeningen, forteller Henry Andersen.

Markeringen skal blant annet bestå av en tale fra Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal, og kransenedleggelse ved alle tre monumenter i Generalhagen.

– Det er viktig at vi tar oss tid til litt reflektering på den denne flaggdagen. Ikke minst at fred og frihet ikke er noe vi kan ta for gitt. Samtidig kan vi gjøre ære på innsatsen både til de som bidro i motstandskampen under andre verdenskrig, og veteranene fra både den og andre kriger Norge som nasjon har deltatt i siden, sier Andersen.

Friheten kom

Tyskland kapitulerte den 8. mai 1945. Norge var sterkt befestet og det var stasjonert over 300 000 soldater, og den øverstkommanderende i Norge fikk ordre fra den nye rikspresidenten Karl Dönitz om å overgi seg. Terboven ble avsatt 7. mai og hans myndighet formelt overført til general Franz Böhme. Böhme mottok kapitulasjonsordren fra Dönitz samme dag klokka 21.10.

Den allierte kommisjonen kom med fly til Oslo på ettermiddagen 8. mai. De alliertes militærkommisjon overleverte kapitulasjonsbetingelsene til Böhme sent på kvelden 8. mai, og Bøhme aksepterte disse.

På dette tidspunkt var feiringen av freden for lengst i gang over store deler av Norge, og maktovertakelsen gikk forbausende smertefritt.

1944

Etter at de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai, ble mesteparten av landet okkupert av allierte (britiske og amerikanske) styrker til 7. juni 1945. Store deler av Øst-Finnmark hadde da allerede vært frigjort av russiske styrker siden høsten 1944, da også norske regulære soldater kom til fylket.