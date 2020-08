Kjørte uten førerkort gjentatte ganger. Nå har politiet tatt beslag i bilen

forsiden

Denne gangen ble bilen hans tatt i beslag av politiet og det ble opprettet sak.

Dette skjedde i Hadsel kommune, melder leder for geografisk driftsenhet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen, i en pressemelding.

– Hvordan har dere jobbet for å få tak i han flere ganger? Er det tilfeldige kontroller eller har dere fulgt han over tid?

– Han er kjent for oss for kjøring uten gyldig førerkort. Med bakgrunn i antallet meldinger som har vært, beslagla vi bilen for å hindre at det skjer igjen, sier Kalland Hagen til VOL.

– Vi har fått tips fra folk og vi har egne observasjoner og anmeldelser på samme forhold.



– Hva skal til for at dere tar beslag i en bil?



– Det er jo ved gjentatte brudd på vegtrafikkloven. Han har ikke førerkort, for det er allerede tatt.

– Hva skal til for at han får bilen tilbake?



– Det er det opp til påtalemyndighetene å avgjøre, slår Per Erik Kalland Hagen fast.