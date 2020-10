Banksjef Liv er fornøyd selv om resultatet er en halv milliard kroner dårligere enn i fjor.

forsiden

Fredag formiddag la Sparebanken Nord-Norge fram resultatet for tredje kvartal, og tallene er dårligere enn før. Tap på utlån økt med 60 millioner kroner i tredje kvartal og har passert 250 millioner kroner hittil i år. Det skjer for en bank som nesten ikke har tapt penger de siste årene, tapene for samme periode i fjor var under 10 millioner kroner. Tapene er såkalte avsetninger til sannsynlig tap.