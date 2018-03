De ansatte på Nordic Last og Buss AS på Sortland kan lastebiler, busser og tilhengere, og de er klare til å stille opp med kompetansen sin når som helst.

I Verkstedveien 4 på Sortland holder én av totalt 14 filialer i Nordic Last og Buss AS til. Og regner man med de 15 filialene i Trucknor AS, som tilhører samme konsern, strekker filialene seg fra Arendal i sør til Vadsø i nord.

På Sortland jobber det i dag 12 personer.

- Vi driver tungbilverksted, og har lastebil og buss som hovedgeskjeft, forteller daglig leder på Sortland, Jan Paulsen.

- Og vi holder på med både salg, reparasjon og vedlikehold, legger han til.

Lang fartstid

Nordic Last og Buss AS på Sortland selger både Volvo og Renault, men kan tilby reparasjoner og vedlikehold på alle merker.

- Vi har syv mekanikere med fagbrev, og de er i øverste sjikt av hva som er mulig å tilegne seg av kompetanse innen lastebil og buss. Vi er selvfølgelig best på Volvo, men er gode på andre merker også, forteller Paulsen, og legger til at flere av mekanikerne har vært i bedriften i over 30 år.

Alltid beredt

Hovedkundene til Nordic Last og Buss AS på Sortland er entreprenører i området – de som driver med store, tunge biler i ulike kategorier.

- Og i tillegg er det alle de som kjører tungbiler i Vesterålen. Det er mange lastebiler som kjører i området, og flere kommer til oss om de får trøbbel. Vi har vakttelefon som er bemannet 24/7, og mekanikerne som er på vakt er opplært og trent til å kunne gjøre reparasjoner langs landeveien. Det være seg dag eller natt, jul eller påske, sier Paulsen.

Han understreker at ingen jobber er for store for karene i Nordic Last og Buss AS på Sortland.

Møt de ansatte:

Tom Sivertsen har vært ansatt i Nordic Buss og Last AS i mer enn 30 år og er fagmekaniker TKT og BKT, samt takstmann. Tom jobber mest med karosseri og kompliserte reparasjoner på buss og lastebil, samt skifter frontruter og sideruter.

Kristian Gullvik har også vært ansatt i mer enn 30 år og jobber som fagmekaniker buss. Han gjennomfører EU-kontroller og har også fartsskriverkompetanse.

Kim Roger Jacobsen har vært ansatt i 11 år, er fagtekniker BKT og TKT-teknisk leder, teamleder og takstmann. Han er flink på alt - elektronikk, reparasjoner, klargjøring av nybiler og elektronikk på tilhengere. Kim Roger gjennomfører også EU-kontroller og har fartsskriverkompetanse.

Jørn Rune Olufsen har vært ansatt i 2 år og har også tidligere jobbet i Nordic Buss og Last AS. Han er fagmekaniker TKT og teamleder. Han er særlig flink på diagnostisering av kompliserte elektronikkfeil, og flink på elektrisk-, motor- og bremsesystemer. Jørn gjennomfører EU-kontroller og har fartsskriverkompetanse, samt er flink på hydraulikk. Dessuten er han faglig leder for lærlinger på avdelingen.

Kim Olav Adolfsen har vært ansatt i 5 år. Han er fagmekaniker, gjennomfører EU-kontroller og har fartsskriverkompetanse. Kim Olav er særlig flink med hydraulikk, og er ansvarlig for hydraulikkutstyr på avdelingen. Kim Olav gjennomfører også servicer på lastebiler.

Stian Gschib har vært ansatt i 3 år, og er fagmekaniker. Han gjennomfører EU-kontroller, og har også god kompetanse på hydraulikk. Stian følger også opp lærlinger.

Goran Jahic har vært ansatt i 2 år, og er fagmekaniker på lette kjøretøy. Han er flink på små og mellomstore biler, samt skrur tilhengere og lastebil. Goran er effektiv og har stor arbeidsvilje.

Guled Mohammed er lærling på 2.året. Han tar fagbrev høsten 2018.

Elias Fredriksen er lærling på 1.året. Han tar fagbrev høsten 2019.

Tommy Andreassen jobber som kundemottaker, og har vært ansatt i 3 år. Han jobber med fakturering, å få inn jobb til mekanikere, samt kundemottak.

Alf Jonny Froan er deleansvarlig og har vært ansatt i 12 år. Han har hovedansvar for delelager.

Jan Paulsen er daglig leder og har vært ansatt i 4 år i Nordic Last og Buss AS på Sortland.