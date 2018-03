Volvo suser til topps på bilstatistikken med den populære SUV-en XC60 og den nye herregårdsvogna V90.

I Nord-Norges største by, Tromsø, troner nå Volvo på toppen som bilmerke nummer 1. Det samme gjelder på Finnsnes og på Helgeland, viser statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. I Svolvær er Volvo nummer 2, mens det er nummer 4 i Bodø.

– Dette er fantastiske tall for vår del. Vi er svært fornøyd med å kapre ytterligere markedsandeler. Volvo har stor suksess med sine nye modeller, og det merker vi godt. Disse premiumbilene er i ferd med å bli folkebiler, sier daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord.



Bil i Nord er Nord-Norges største privateide konsern, og har forhandlere fra Tromsø i nord til Mosjøen på Helgeland i sør.

Tidenes høyeste bilsalg

2017 ble et historisk godt år for bilbransjen i Norge med en økning på 2,6 prosent i salget av nye personbiler. For Bil i Nord ble også 2017 et merkeår, der bilsalget bikket over 3000 solgte biler. Samtidig oppnådde konsernet over én milliard kroner i omsetning.

I desember 2017 kjøpte Bil i Nord opp Jakhelln Bil i Bodø, Mo i Rana og Mosjøen, og dermed forventes ytterligere vekst i 2018.

Volvo øker

– Stadig flere i Tromsø kjører nå Volvo, av dem som har kjøpt ny bil. Det er spesielt at vi klarer å øke i et totalmarked som går tilbake. Vi har stor tro på ytterligere vekst. Vi har akkurat fått inn XC40 som er en kompakt-SUV. Den har akkurat vunnet utmerkelsen Årets Bil i Europa, og er en spennende nyhet, sier salgssjef Tom Karlsen i Bil i Nord Tromsø.

I tillegg har Volvo akkurat lansert den nye V60, som passer perfekt til familiebil.

Nordlendinger ønsker firhjulstrekk

I 2017 var det Volvo V90 som var den mest populære bilen.

– V90 er en stasjonsvogn med mange muligheter. Her kan du få både hybrid eller ulike dieselløsninger. Den kommer med firhjulstrekk og har gode trekkegenskaper. Det er flott bil som har slått bra til, sier Karlsen.

Populære SUV-er

De siste årene har Volvo lansert en rekke nye modeller, som har skapt stor oppmerksomhet både i media og ute blant folk. SUV-ene Volvo XC60 kom i sommer, og i høst ble XC40 lansert.

– De mange bilnyhetene har pirret folks interesse, i tillegg til at bilene har vunnet en rekke priser og kommer svært godt ut i uavhengige sikkerhetstester. Hybrid-variantene er spesielt populær, og bilene passer perfekt til nordnorske forhold, sier salgssjefen.

Bil i Nord har Volvo som sitt hovedmerke. Bilforhandleren er lokalisert i Tromsø, Svolvær, Bodø, Finnsnes, Sortland, Harstad, Leknes, Mosjøen og Mo i Rana. Totalt er det over 200 ansatte.

Klikk på videoen for å se lanseringen av Volvo XC40.