De aller fleste klagene på kjøp av bruktbil kommer fra privatkjøpte biler. Få kjenner regelverket og slike tvister kan det være vanskelig å løse opp i.

Forbrukerrådet mottar årlig tusenvis av klager, og bruktbilkjøp er det de får aller flest henvendelser om. Rådet understreker at det er viktig å være på vakt når man kjøper bruktbil, og særlig når man handler av en annen privatperson.

– Jeg er ikke overrasket over slike tall. Mange personer opplever at de har kjøpt og betalt for noe som er i dårligere stand enn de trodde. Bil er en stor investering for de fleste av oss, og det gjelder å sjekke om det er feil eller mangler med bilen, før avtalen blir inngått. Det er mye som kan gå galt med en bruktbil, særlig de som begynner å bli noen år gamle, sier bruktbilsjef Brynjar Evensen Yttregaard hos Bil i Nord.

Tidligere i vinter gikk NAF-advokat Jørn Eikanger ut og advarte nordlendinger mot å kjøpe bruktbil usett sørpå. Bakgrunnen er stadig flere saker som handler om nordlendinger som har kjøpt en bil usett fra en forhandler sørpå, og hvis det er noe feil med bilen, er det utfordrende å reklamere på grunn av lange avstander og forhandlere som ikke kan gjøre opp for seg.

– Useriøse bilselgere sørfra er et stort problem, sier NAF-advokat Jørn Eikanger i Alta til bladet Motor.

For å unngå bruktbil-trøbbel er det sju ting du må gjøre for at du skal være trygg på bilkjøpet.

1. Sjekk den tekniske tilstanden

Ta en gjennomgang av bilens tekniske tilstand. Du ønsker å vite om eventuelle feil og problemer før du kjøper bilen.



– La en fagperson til å gå igjennom bilens tekniske tilstand. Da kan du være sikker på at tilstanden som er beskrevet er riktig. Det er også viktig på grunn av trafikksikkerheten, slik at du for eksempel vet at bremsene fungerer godt. Dersom du kjøper bruktbil hos en merkeforhandler, leveres bilen selvfølgelig med en detaljert beskrivelse av tilstanden, sier Yttregaard.

2. Sjekk eventuelle heftelser

Gjennom Brønnøysundregisteret kan du sjekke om det er heftelser knyttet til bilen. Det kan være at eieren har lånt penger med pant i bilen. Hvis lånet misligholdes, kan kreditor krevet pantet – altså bilen – tvangssolgt.



– Dersom du kjøper bruktbil hos Bil i Nord, har vi allerede sjekket om det er noen heftelser knyttet til bilen, og du kan være sikker på at bilen er fri for heftelser, sier avdelingsleder Trond Lund hos Bil i Nord Bodø Volvo.



3. Sjekk kilometerstand

En rekke biler er i dag importerte, og ikke alle har en kilometerstand som er korrekt.

– Vi har instrumenter og erfaringer som avdekker uregelmessigheter, og kilometerstanden som oppgis er garantert riktig, sier bruktbilsjefen.

4. Innbytte

Skal du bytte inn din gamle bil med en nyere? Hos en merkeforhandler får du innbytte på din gamle bil, slik at du slipper å stå med to biler i oppkjørselen. Alle merkeforhandlere benytter autoriserte takstmenn. De gir deg en riktig takst etter nøye spesifisert skjema.

– Du kan være trygg på at taksten stemmer. For de aller fleste er det vanskelig å selge en bil privat og det kan ta tid.

5. Prøvekjør bilen

Hvem tør vel å kjøpe bruktbil uten å ta en grundig prøvetur? Hos Bil i Nord kan du når som helst ta deg en prøvetur – med eller uten selger.

6. Bruktbilfinansiering

Hvordan skal du finansiere bilkjøpet? En forhandler har tilfang på flere forskjellige biler, og hjelper deg å finne den rette bilen utfra dine behov og din lommebok.

– Vi kan også tilby deg gunstig finansiering, slik at du kan realisere bildrømmen din. Vi har også egne takstmenn som gir deg takst på din gamle bil mens du prøvekjører en ny, sier avdelingsleder Roger Storrødvann hos Bil i Nord Mo i Rana.

7. Sjekk om bilen har garanti

Hvis bilen er under 5 år og alle servicer er holdt, så gjelder fortsatt garantien. Hvis du kjøper hos merkeforhandler kan du være trygg på at kjøpsloven følges om noe uforutsett oppdages.

– Vi har også en egen utvidet garanti som heter Bil i Nord24. Det innebærer et 24 dager åpent kjøp, slik at du kan komme tilbake med bilen hvis du ikke er fornøyd og få byttet til en tilsvarende. Vi ønsker at du skal være fornøyd og at det skal være trygt å kjøpe bruktbil hos oss, sier bruktbilsjefen hos Bil i Nord.

Fakta: Bruktbil 24 – Bil i Nord

Tilstandsrapport: Alle våre biler leveres med detaljert beskrivelse av bilens tilstand.

Riktig kilometerstand: Våre merkeverksteder har instrumenter som kan avdekke eventuelle uregelmessigheter.

Innbytte: Våre avdelinger bruker autoriserte takstmenn som gir deg en korrekt vurdering av din bil.

Vi kan tilby innen 5 år bruktbilgaranti. Kontakt selgeren for nærmere informasjon

24 dagers bytterett. Hvis du er misfornøyd med din bruktbil innen 24 dager eller 1000 kilometer (det som kommer først), vil du kunne bytte bilen til en annen bil av tilsvarende verdi.

Fakta: Volvo Selekt