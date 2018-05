Snøen smelter og vinteren er definitivt på hell. Det betyr også at sesongen for hjulskift er over oss.

Det er travle dager på verkstedene hos Bil i Nord for tiden. 1. mai er frist for å legge om til sommerdekk, selv om loven også sier at man skal kjøre etter forholdene. Derfor er det noen som velger å vente noen dager med å bytte ut vinterhjulene.

I «gamle» dager ble folk sett på som lat dersom de ikke skiftet dekkene selv, men i dag er det stadig med vanlig å både få hjelp til dekkskifte og å lagre dekkene på et dekkhotell.

Hjulsettene har økt i størrelse, og mange av oss har rett og slett ikke plass til å lagre hjul i garasjen eller en bod.

– Folk har oppdaget de mange fordelene det er med å ha dekkene på hotell, og selv de med små biler velger å oppbevare dekkene her, sier dekkhotell-sjef Kennet Johnsen ved Bil i Nord.

Det er fire grunner til å sjekke dekkene inn på dekkhotell:

1. Hjulskift

Profesjonelle tar av vinterdekkene og skifter til sesongens. De sørger samtidig for å sjekke at lufttrykket er korrekt for din bil og dine dekk.

– Hvis vi oppdager skader, gir vi selvfølgelig beskjed og kommer med forslag til utbedringer, sier Johnsen.

2. Kontroll

– Vi sjekker alltid dekkets tekniske tilstand. Det er for eksempel mønsterdybde, slitasje og om gummien fortsatt er myk. Med bakgrunn i dette kan vi for eksempel komme med anbefalinger om nye dekk eller om dine dekk tåler en eller flere sesonger.



3. Rengjøring

– Rengjøring av dekk og felger er viktig for hjulenes holdbarhet. Vi vasker alle dekk før oppbevaring, slik at de er klar til en ny sesong når neste vinter kommer. Dekk bør vaskes for å få bort støv, skitt og veisalt.

4. Lagring

Etter at dekkene er vasket og kontrollert, settes de til lagring i et mørkt og riktig temperert rom. Dekkene skal ikke eksponeres for sollys ute i friluft. Da risikerer du tørrsprekker i gummien. Du slipper å tenke mer på dekkene før det er tid for nytt dekkskifte.