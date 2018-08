V60 er Volvos nye familiebil med romslig bagasjerom og svært god plass i kupeen.

Forhandleren Bil i Nord har store forventninger knyttet til nye V60 som ble lansert av Volvo tidligere i år.

Bilen er siste tilskudd i den nye Volvo-familien som har rullet ut på veiene de siste årene.

Hele utvalget er byttet ut de siste årene – først kom XC90, deretter V90 og S90 og så V90 Cross Country, før det i fjor var tid for SUV-ene XC60 og XC40.

– Nå er turen kommet til familiebilen V60, som er bygd på samme plattform og med samme teknologi som de andre nyere Volvo-modellene. Volvo V60 er nå kommet til alle Bil i Nords avdelinger og alle er velkommen til prøvekjøring, sier avdelingsleder Roger Storrødvann hos Bil i Nord Mo i Rana.

Appellerer til mange

Bilen er 4,76 meter lang og bagasjerommet er hele 529 liter.

- Vi tror dette er en bil som kommer til å slå kjempegodt an. Det er en bil som vil appellere til flere, i alle aldre og generasjoner. Denne bilen skal erstatte den V60 som vi har i dag, som også har vært en populær modell i mellomklassen, sier Storrødvann.

Arvtaker til V70

Nye Volvo V60 erstatter «gamle» V60, men er også arvtaker til V70.

- Nye V60 har vokst litt i størrelsen og er 13 centimeter lenger enn utgående modell, noe som gir 80 liter mer i bagasjerommet. Dette er en stasjonsvogn i en størrelse som passer mange, og du får med deg alt det du ønsker, sier bilselger Daniel Marhaug hos Bil i Nord Harstad.

Sikkerhet i toppklasse

Storebror Volvo XC60 er kåret til den sikreste bilen EuroNCAP noen gang har kollisjonstestet. Nye V60 får alt sikkerhetsutstyret til XC60, pluss litt til.

Det viktigste er bilens nødbremsesystem, som oppdager og bremser automatisk både for fotgjengere, syklister og større dyr. I tillegg vil det nå bremses automatisk for biler som kommer over i motgående kjørefelt.

- Nye V60 er en fornuftig utstyrt bil med alle de beste sikkerhetssystemene, og så kan de som har ønske og interesse for teknologi og gadgets, få alt et premiummerke har å tilby, sier Marhaug.