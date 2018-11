Frisørsalongen Sax & Kam holder til i nyoppussede lokaler i Strandgata 15 sentralt på Sortland. De er på utkikk etter noen som ønsker å være en del av et kreativt fellesskap og som ønsker å leie frisørstoler eller behandlingsrom.

Sax & Kam har mindre plassbehov enn først forespeilet og tilbyr derfor en fantastisk pakke hvor du kan leie din egen arbeidsplass.

- Vi har både frisørstoler, behandlingsrom, møterom og yogarom til leie, i tillegg til at vi har plass i butikken. Det er ikke noen ansettelsesstilling, men en mulighet til å leie sin egen arbeidsplass og drive eget konsept innenfor frisør-, velvære- og hudpleiebransjen. Konseptet er at vi hjelper til, men man driver forretningen sjøl, sier daglig leder Terje Leivseth i Sax & Kam.

En del av et fagteam

Terje driver salongen sammen med Sigrid Solli og til sammen har de over 50 år med erfaring innenfor frisørfaget. Det danner et godt grunnlag for et fagteam i salongen.



- Leietagerne må ha eget firma, men det er ingen investeringer man må gjøre for å bli en del av fagteamet her i Sax & Kam. Når man jobber flere sammen, kan man dele på utgiftene. I tillegg blir man en del av et fagteam og man får flere kollegaer gjennom felleskap, samhold og samarbeid. Vi har også en felles resepsjonist som tar seg av booking og som også tar imot kundene, forteller Terje.

Åpne for løsninger

Det er altså ingen begrensninger når det kommer til leiemuligheter.

- Vi har plass til flere innenfor frisør-, velvære- og hudpleiebransjen som kan leie frisørstoler, behandlingsplass, behandlingsrom/kontor, møterom og yogarom hvis man har behov for det. Det er mulig med ulike kombinasjoner, og det meste er mulig. Vi er åpne for å se på løsninger. Dette er et nytt konsept for oss og noen kan ha ideer som er fantastiske for Sax & Kam, sier Terje.