Hva gjør man ikke for å skape litt ekstra julestemning? Jo, man lager regionens største pepperkakehus, inviterer barn til å pynte og får korps til å spille - også avduker man en ny logo i samme slengen.

Mandag 17. desember er alle velkommen til førjulshygge hos Vesterålen Sparebank. Inne i banken vil det være pynting av et seriøst stort pepperkakehus, samt noe godt å drikke og noe å bite i.

Utenfor blir det scene med korpsmusikk og drillkorps kl 18.00.

- Og har man korps og juletre, ja da har man også en finfin unnskyldning for å ta noen førjulsrunder rundt treet. Hvem har ikke godt av litt finpuss før julaften?

Banksjefen pynter opp bankbygget til å ligne på et pepperkakehus.

Skal det være, så skal det være. Yngve pynter like gjerne hele bankbygget som et pepperkakehus.

- Banklokalet vårt er jo så hyggelig, det ser jo nesten ut som et lite pepperkakehus i utgangspunktet. Derfor bestemte vi oss for at vi måtte jo få det til å bli et skikkelig pepperkakehus med seigmenn og non-stop.

- Men kan det spises?

- Nei. PVC og treverk smaker ikke så godt, ler banksjefen.

Tro kopi på innsiden.

Selv om ikke selve bankbygget kan spises, så kan derimot pepperkakehuset på innsiden spises.

- Vi satser jo på at barn - og voksne for den del, vil komme mellom 14.00 - 18.00 og pynte pepperkakehuset, før vi hiver innpå. Inne i banken vil det nemlig stå en tro kopi av banken - som et pepperkakehus. Dimensjon: langt over en meter, i hvert fall.

Korps, utdeling av midler til allmennyttige formål og ny logo.

Klokken 18.00 blir det full korpsmusikk når Melbu Drillkorps, Sortland Juniorkorps, Melbu Skolekorps og Stokmarknes Skolekorps kommer. I tillegg deler banken ut midler til allmennyttige formål. Og en ting til:

Det har jo lenge vært kjent at Vesterålen Sparebank bytter navn til Sparebank 68° NORD, i forbindelse med fusjonen med Lofoten Sparebank.

- Vi er de samme som før, bare enda bedre. Muligheter for å dele ut mer av vårt overskudd tilbake til lokalsamfunnene og vi kan yte lån til større næringsprosjekter i regionen, sier banksjefen.

Klokken 18.00 avsløres den nye logoen med en film som er laget fra regionen vår.

Vi håper så mange som mulig har lyst å komme innom til ei hyggelig førjulsstund sammen med oss mandag 17. desember mellom 14.00 og 18.00!

Alle er med dette velkommen til oss mandag 17. desember.

Alt innhold produsert av Deadline Media AS