Tidligere i høst lanserte Volvo nye V60 Cross Country. Lanseringen markerer at modellrekken til Volvo begynner å bli komplett. Nå er bilen på plass hos Bil i Nord sine avdelinger.

– Dette er en sporty og tøff stasjonsvogn. V60 Cross Country har utseendet med seg, sier Aleksander Rørnes, Volvo-selger ved Bil i Nord Tromsø.

På kun få år har Volvo fornyet de ulike bil-modellene voldsomt. De tre nye XC-modellene i størrelsene XC90, XC60 og XC40 er klar. S90, V90 og V90 Cross Country har kommet, og nå er også 60-serien komplett etter at V60 CC er kommet.

Vi ble med på prøvekjøring av nye Volvo V60 CC.

Cross Country-navnet er et navn Volvo har hatt i sitt sortiment helt tilbake til 1997. Den gangen kom V70 Cross Country.

– Det som kjennetegnet Cross Country-modellene er at de har litt ekstra bakkeklaring og SUV-styling, forteller Rørnes.

Selv 20 år senere er idéen den samme.

Familiebilen med høyere bakkeklaring

Den nye V60 CC modellen har fått opp til 75 millimeter høyere bakkeklaring enn standardutgaven av V60. Størrelsesmessig er den veldig lik den populære Volvo XC70, som Volvo solgte mye av i perioden 2007-2016.

Rørnes sier at det er store forventinger i markedet til den nye modellen.

– Jeg tror både vi og kundene har gledet oss til dette. Endelig er 60-serien komplett. Denne bilen er perfekt til nordnorske forhold med sin høye bakkeklaring, og det er god plass i bilen både fremme, i passasjersetene bak og i bagasjerommet, sier Rørnes.

Med et av de største bagasjerommene i sitt segment, får V60 plass til det meste.

– Her har du et lastevolum på 529 liter til toppen av baksetet. Så hvis du skal kjøre på hytta eller på lengre ferieturer vil det være god plass til bagasje, forteller Rørnes videre.

Finn ut hvordan Volvo som passer for deg.

Høyt fokus på sikkerhet

Volvo har i alle år vært kjent for å ta sikkerhet på høyeste alvor. Trygghet for passasjerene har alltid vært det viktigste for Volvo.

De avanserte sikkerhetsfunksjonene i V60 er resultatet av innovasjoner gjennom mange år. Ultrasterkt borstål – en av verdens sterkeste ståltyper – lager et beskyttende bur rundt deg og passasjerene, skriver Volvo på sin hjemmeside.

– Nye V60 Cross Country er fornuftig utstyrt bil med alle de beste sikkerhetssystemene. Systemene gjør dette til en av de sikreste bilene man kan kjøpe, sier Rørnes.

Les hva du kan gjøre med bilen fra mobilen.

Ofte er utforkjøring en av de vanligste grunnene til ulykker. Med Run-off Road Mitigation reduserer man risikoen for utforkjøring.

– Systemet hjelper bilen med å registrere om bilen utilsiktet er i ferd med å kjøre av veien. Dette systemet kobler inn i hastigheter mellom 65-140 km/t. Ved hjelp av styreimpulser, og om nødvendig bremsestøtte, styres bilen tilbake i kjørebanen, sier Rørnes.

Hvis bilen likevel kjører av veien, reduserer Volvo-innovasjonen Rund-off Road Protection risikoen for alvorlige skader.

Leveres i løpet av våren 2019

I løpet av våren 2019 forventer Volvo å levere det første bilene til sine norske kunder.

– Jeg tror så absolutt dette er en modell som kommer til å slå an, og som kommer til å treffe ganske bredt i markedet. Det er en bil som vil appellere til flere, i alle aldre og generasjoner, forteller Rørnes.

Bil i Nord er Nord-Norges største privateide bilforhandler, og har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Leknes, Svolvær, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen.

Ønsker du å prøvekjøre nye Volvo V60 Cross Country? Bestill prøvekjøring her.