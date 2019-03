Slik blir du kvitt dugg og is på bilvinduene dine

Sliter du med dugg og is på innsiden av vinduene dine? Vi gir deg gode tips for å bli kvitt problemet.

Mange bilister sliter med både er dugg og is på innsiden av frontruta vinterstid. Hvis du opplever dette ofte, vil Bil i Nords verkstedcoach Steffen Jakobsen i denne saken gi deg noen enkle tips for å få bukt med problemene.

Se videoen eller les saken under:

1. Slå på både defroster og Air Condition-anlegget

Klimaanlegget i bilen din skal ikke bare brukes for å få det kaldt i bilen din om sommeren. Om vinteren kan du bruke det for å trekke fuktighet ut av kupeen. Når du drar med deg snø inn i kupeen og puster varm, fuktig luft, dannes det høy luftfuktighet i bilen. Når den varme, fuktige lufta treffer iskalde vinduer kjøles den ned og vinduene dugger igjen.



Ved å sette på klimaanlegget kjøles lufta raskt ned og tørker ut fuktigheten – før varmeapparatet varmer opp lufta igjen. Når det blåses varm og tørr luft på vinduene dine, forsvinner duggen.

2. Kost bort snøen

Forsøk å unngå å dra med deg snø og slaps inn i bilen. Sett deg inn og slå skoene sammen før du tar inn beina.

Hvis klærne dine er våte eller fuktige, så legg de helst i bagasjerommet. På den måten minimerer du fuktigheten i kupeen.

3. Tørk bort vann

Dersom det er umulig å unngå å få med deg snø og slaps inn i bilen, så ha med deg en klut slik at du kan tørke opp vannet fra gulvmattene når snøen har smelta.

4. Rens klimaanlegget

Et godt fungerende klimaanlegg er like viktig om vinteren som om sommeren, og om vinteren drar det fuktigheten ut av bilen. Hvis det er lenge siden sist service på klimaanlegget ditt, vil du gradvis miste effekten av dette, gassen forsvinner gradvis år etter år og til slutt har det ingen funksjon.

Klimaanlegget ditt trenger også en rens med jevne mellomrom for å fungere optimalt. Du merker fort hvis effekten avtar eller det begynner å lukte vondt når du skrur det på.

