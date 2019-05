1: «Vindkraftverket ødelegger for turområder»

Å bygge vindkraftverk i naturen vil alltid innebære et naturinngrep, men det vil ikke nødvendigvis bety at man mister turområder. Vindkraft og friluftsliv kan fungere godt sammen, og ved utbygging legges det vekt på å ivareta hensyn til friluftsliv, biologisk mangfold og natur. Faktisk viser erfaring at nye veier øker mulighetene for aktiviteter som sykling og turer. Adkomst til vindkraftparkene er som regel alltid tilgjengelig for ferdsel til fots og på sykkel. Men om man synes vindturbinene er fine eller ikke, kommer selvsagt an på øyet som ser!

2: «Vindkraftverk bråker»

Alle vindkraftutbyggere er pålagt en omfattende støy­utredning lenge før det gis lov til å bygge. Utbygger og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må forholde seg til retningslinjer for behandling av støy fastsatt av Klima- og miljødepartementet. De siste års utvikling av teknologien har redusert støyen be­traktelig, og nye vindturbiner kan ikke sammenliknes med eldre turbiner når det gjelder støy. Lyden som høres er hovedsakelig fra bladene, lyden fra generator og girkasse er knapt hørbar hvis du ikke står tett inntil.

3: «Energiregnskapet er ikke positivt – det kreves mer energi å produsere, transportere og installere en vindmølle, enn den kan fremstille i løpet av hele sin levetid»

Det stemmer ikke. En doktoravhandling fra NTNU har samlet og kartlagt resultatene fra en rekke studier. Resultatene varierer, men selv de mest pessimistiske resultatene viser lave utslipp og godt energiregnskap sammenliknet med alle fossile alternativer. Resultatene viser at rundt 20g CO2 slippes ut per lev­erte kilowattime (kWh) med strøm, og omtrent 6 prosent av energien som blir produsert over vindkraftverkets levetid går med til å produsere, trans­portere, installere, drifte og demontere en vindturbin. Gass- og kullkraft slipper ut henholdsvis 440g og 960g CO2 per kWh. Sammenliknet med vannkraft kommer vindkraft noe dårligere ut, men disse to er klare vinnere både på CO2-utslipp og tilbakebetaling av energi.

4: «Det samler seg is på turbinene, som kan utgjøre en fare for turgåere»

Dette er ikke en myte, men en realitet. Det vil komme is på turbinene på Ånstadblåheia, og det meste av denne isen vil falle ned. Ved spesielle forhold kan isen også kastes utover på grunn av bevegelse på rotoren, men dette forekommer sjelden. Is som blir kastet fra en vindturbin oppfører seg ikke annerledes enn andre ting som blir kastet i luften. Det vil si at det blir bremset av luftmotstand, blåst sideveis av vinden, og faller ned på grunn av tyngdekraft. Det betyr at det må bli naturlig å vurdere været, vindretning, og avstand til vindturbiner når man går på Ånstadblåheia på vinterstid. Det er installert utstyr som varsler om isdannelse på vindturbinene som ligger nærmest alpinbakken på Ånstadblåheia, men skibakken ligger utenfor rekkevidden av iskast.

5: «Norge har allerede nok fornybar energi – vi trenger ikke vindkraft»

Det er riktig at norsk kraftproduksjon er stor nok til å dekke dagens forbruk i Norge, men strømforbruket vil øke i fremtiden som følge av at vi elektrifiserer samfunnet for å redusere klimautslipp. Statnett har melder at det er behov for 30 til 50 terrawattimer mer strømproduksjon i Norge for å gjøre landet hel-elektrisk og dermed halvere norske klimagassutslipp.

Dessuten kan kraftproduksjon skape verdier for Norge som kan eksporteres til andre land. Det kan gjøres gjennom direkte eksport via kraftlinjer, indirekte eksport via kraftkrevende industri, eller som kombinasjon av de to slik vi har gjort med vannkraft. Norge har naturgitte fortrinn med store naturresurser som vi på en bærekraftig måte kan benytte til å skape verdier for det norske samfunnet.

6: «Vi kan heller oppgradere gamle vannkraftverk, enn å bygge nye vindkraftverk»

Potensialet i å oppgradere eksisterende vannkraftverk er ikke så stort. Det viser seg at de som bygde vannkraftverk for 100 år siden oppnådde en virkningsgrad på over 90 prosent, og da er det ikke så mye mer energi å hente - selv med det aller beste av dagens teknologi. Det som derimot kan gjøres i noen tilfeller er å øke kapasiteten til eksisterende vannkraft, for eksempel ved å utvide størrelsen på vannmagasinene. Det betyr at kraftverket produserer like mange kWh per år, men de kan produseres på kortere tid. Dette øker muligheten til å produsere mest når behov og prisene er høyest og stoppe kraftverket når prisen er lav. Slike oppgraderinger gjør det mulig å få plass til enda mer vindkraft i det norske kraftsystemet.

7: «Vindkraft skaper ingen verdier lokalt»

NVEs rapport «Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging» viser at over halvparten av den nasjonale verdiskapningen som skjer i forbindelse med drift av vindkraftverk, kommer lokalsamfunnet til gode. Det skjer i form av vare- og tjenesteleveranser fra varehandel, hotell-, restaurant-, transport- og byggevirksomhet samt økt sysselsetting. NVE anslår at vindparken på Ånstadblåheia vil generere til sammen 50 årsverk i løpet av anleggsfasen. Dette er betydelige bidrag til næringsvirksomheter i små lokalsamfunn.