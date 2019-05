70 betongbiler måtte til for å fylle fundamentet til én vindmølle

De to lokale bedriftene Sortland Entreprenør og Bulldozer Maskinlag Entreprenør ble hyret inn for å bygge Ånstadblåheia vindmøllepark.

– Det var artig å være med på noe så stort og så annerledes enn det vi vanligvis gjør, sier daglig leder Andreas Einejord i Sortland Entreprenør.

Det var ikke gitt at det var de lokale selskapene som skulle få byggeoppdraget med Ånstadblåheia vindmøllepark. Da det første gang i 2013 var ute på anbud ble det vunnet av en nasjonal storentreprenør, men prosjektet ble lagt bort av de daværende eierne. Da det finske kraftselskapet Fortum kom på banen gikk det ut et nytt anbud.

Samarbeid

Valget falt på de lokale entreprenørene Bulldozer Maskinlag og Sortland Entreprenør. Ifølge kontrakten står Sortland Entreprenør som hovedentreprenør, men i avtalen mellom dem er de likestilte partnere.

– Grovt sagt så har Sortland Entreprenør laget de 14 fundamentene som vindmøllene står på og de to tekniske husene, mens vi har opparbeidet veier, fundamentgroper, grøfter og alt grunnarbeid til fundamentene, sier prosjektleder Knut Are Ellingsen i Bulldozer Maskinlag.

43 tonn betong per fundament

Det kan være vanskelig å se for seg størrelsen på fundamentene, men hvert fundament består av 43 tonn armering og 400 kubikk betong.



– Det betød 70 betongbiler per fundament, og hver bil tok 15 tonn betong. Selve støypen ble gjort unna på én dag, så det ble lange dager. Vi jobbet fra 7 om morgenen til 21-22 om kvelden. Dette var vi klar over, og laget var rigget til arbeidet, forteller Andreas Einejord.

Foto: Torgeir Sørensen

11 kilometer lang vei

Den drøye 11 kilometer lange veien opp til fjellet er det Bulldozer Maskinlag som har bygget. Den skulle tåle både tunge maskiner, tunge vindmøller og betongbiler som kjørte i skytteltrafikk på støypedagene.

– Vi var selvfølgelig på tå hev på støypedagene, men vi opplevde heldigvis aldri noen komplikasjoner. Det ble verken stopp på blandeverket og veien holdt. Vi hadde planlagt godt og hadde både plan A og plan B, sier Einejord. Han mener den gode planleggingen er årsaken til at prosjektet gikk så bra.

Einejord understreker at selv om selskapet aldri har bygd vindpark tidligere, så er prinsippene lik andre jobber.

– Det er jo enorme dimensjoner i forhold til det vi var vant til å gjøre, men selve teknikken er den samme. Men vi var nødt til å finne gode løsninger til å gjøre det effektivt og med god logistikk. Når vi hadde bygd et par fundament, hadde vi funnet ut hvordan vi best kunne gjøre det, og det gikk selvfølgelig mye raskere med de neste, sier Einejord.

Foto: Torgeir Sørensen

Ellingsen i Bulldozer Maskinlag er enig i at selve arbeidsoppgavene på prosjektet ikke er så annerledes enn andre oppdrag, men at omfanget og tidshorisonten var spesiell.

– Det var mye som skulle gjøres på kort tid. Alt måtte være ferdig til den dagen vindmøllene skulle festes. Vi holdt fristen og leverte, sier Ellingsen. Til sommeren skal selskapet opp på fjellet igjen – denne gang for å rydde opp og forskjønne området. Ellingsen anslår at det gjenstår et par måneders arbeide.



Viktig med lokal kunnskap

Han setter pris på at byggherren brukte lokale samarbeidspartnere og mener at alle oppfatter at det har en egen verdi.

– Det er artig at «små» entreprenører er like kapabel til å bygge slike prosjekter som landsdekkende aktører. Både vi og byggherren har nytt godt av at vi har gode lokalkunnskaper, for eksempel at vi vet hvor vi kan få tak i noe dersom det haster, sier Einejord.



Gitt nye oppdrag

For Sortland Entreprenør var Ånstadblåheia et av de største og viktigste prosjektene for selskapet i byggåret, og de hadde i snitt rundt 20 personer i sving.

– Prosjektet har vist at vi er dyktige på anleggsoppdrag og både vi og andre har lært og sett at vi leverer godt, både på tid og kvalitet. Det har gitt oss et til ben å stå på. Vi er også godt rustet hvis det dukker opp flere vindmølleprosjekter i nærområdet, sier Einejord.

Bulldozer Maskinlag er av samme oppfatning. I løpet av anleggsperioden hadde de i snitt 10-15 personer i arbeid, i tillegg til at de hyret inn flere andre lokale underleverandører.



– Vi har lært masse, for eksempel har vi konstruert et nytt kabelhåndteringssystem. Vi behandler store tromler med maskiner på en annen måte enn tidligere. Byggherren var i utgangspunktet skeptisk, men da vi var ferdig fikk vi bare skryt og godord. Vi lærer stadig noe nytt og utvikler bedriften. Generelt har kompetansen blant alle ansatte økt. Vi drar med oss lærdom fra dette prosjektet over i nye prosjekter, sier Ellingsen.

Foto: Torgeir Sørensen

Han mener også at prosjektet har åpnet noen nye dører.

– Vi opplever at Nordkraft mener vi er en samarbeidspartner de ønsker å fortsette med. De har sett at vi kan løse spesielle utfordringer og være løsningsorienterte for å få ting til. Vi har flere prosjekter på gang med dem. Vi er også med på andre større prosjekter i regionen, sier Ellingsen.



Stolt over å være med

Begge selskapene er i dag stolt over å ha vært med på å bygge ut vindmølleparken i Sortland.

– Prosjektet var kjempeartig å være med på, og det er fint at lokale entreprenører samarbeidet. I tillegg til alt vi har lært om å bygge vindpark, så har vi også lært om hvordan beslutninger og prosesser går i store verdensomspennende bedrifter. Fortum monterer møller i hele verden – og så viser det seg at vi også er en god aktør! Både i forhold til systemer og måten vi jobber på, sier Ellingsen.

Både Andreas Einejord og Knut Are Ellingsen ønsker å skryte av alle de ansatte som har vært med på prosjektet.



– Arbeidsstokken har vært fenomenal. De har hatt lyst å lære og de har stilt opp 100 prosent. For å si det sånn: Det var ikke normale arbeidsdager under dette prosjektet. Vi opplevde ingen klager eller negative holdninger, men tvert imot en felles oppfatning om at dette skal vi få til, sier Ellingsen.

- Ja absolutt! Uten engasjerte og faglig sterke medarbeidere hadde vi ikke klart å gjennomføre, så all ære til dem, skyter Einejord inn.