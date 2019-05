De lokale arbeidsfolka som har bygget Ånstadblåheia vindpark i Sortland sier de kommer til å savne å jobbe med prosjektet nå som anleggsperioden er over og vindmøllene er i drift.

Da store deler av Norge tok sommerferie i 2018, satt det en konkurranseinnstilt gjeng på Ånstadblåheia og sa «det er oss mot tiden». De visste det var et tøft prosjekt de tok fatt på.

- Det har imidlertid ikke vært noe klaging som helst fra de som har vært på prosjektet. Alle sammen utsatte sommerferien til dagen prosjektet var ferdig og overlevert, sier Sven Schøpke, fagarbeider i Sortland Entreprenør.

Et nøye utvalgt mannskap

Vi tok en prat med noen av arbeiderne fra Sortland Entreprenør som har bygget de 14 fundamentene som vindmøllene på Ånstadblåheia står på. Til sammen gikk det med 6000 kubikkmeter betong og 730 tonn armering i prosjektet.

Selv om de overleverte på prosjektets sluttdato, har det ikke vært et prosjekt uten utfordringer. Byggeplassen har vært 11 kilometer lang. Det er ikke akkurat hverdagskost for Sortland Entreprenør, men de tok utfordringen på strak arm. På det meste har de vært 20 mann på prosjektet, og det var et nøye utvalgt mannskap.

- Uten den gjengen vi var hadde vi ikke klart å gjennomføre, så all ære til dem, sier Stein Kyrre Aronsen, formann i Sortland Entreprenør.

Selv om det ble en del overtid på arbeiderne under prosjektets gang er ikke det noe de ser tilbake på som problematisk, tvert imot:

- Fy fader det hadde vært artig om det skulle dukke opp et lignende prosjekt. Det var vemodig å bli ferdig, sier Aronsen.

Med arbeidssted 503 høydemeter over havet har prosjektet bydd på flere fine stunder de tar med seg videre.

- Vi hadde dager hvor vi kunne gå i bar overkropp å nyte sola. Det var vel kanskje to slike dager, forklarer Schøpke mens hele gjengen ler.

Det er som regel både vær og vind på heia, og nå står det 14 vindturbiner der som gjør om naturkreftene til strøm:

- De har valgt rette fjellet å ha vindmøllene på, det blåser der oppe hele tida, sier Schøpke.

Lærlinger ble fast ansatt

Det har vært mellom 15 og 20 engasjerte og faglig sterke menn på prosjektet til enhver tid. Man skulle tro at arbeidet i seg selv var nok å fokusere på, men i tillegg til dette hadde arbeiderne med seg tre lærlinger som fulgte hele prosjektet fra start til slutt.

- Vi har hatt praktikanter, skoleelever og lærlinger med på prosjektet fra dag en, forklarer Aronsen. Sortland Entreprenør jobber aktivt med å rekruttere morgendagens helter til byggebransjen, og ønsker velkommen en rekke flinke lærlinger, trainee'er og utplasseringelever hvert år. To av lærlingene som var med å arbeide på vindparken er siden blitt fast ansatt i bedriften.

Tror marka kommer til å bli brukt mer

Det er ikke til å stikke under stol at den nye vindparken har gjort endringer i naturen på Ånstadblåheia. Dette er det delte meninger om, og spesielt i sosiale medier har det pågått debatt og meningsutveksling. Arbeiderne er av den oppfatning at utbyggingen kan ha en positiv innvirkning for regionen. Det er blitt bygd mange nye veier som kan brukes til blant annet sykling:

- Det var stor trafikk fra både terrengsyklister og turgåere, selv mens arbeidet pågikk. Det er lov å ha egne meninger om parken, men jeg er sikker på at den marka der vil bli brukt vesentlig mer enn den har vært til dags dato, avslutter Aronsen.