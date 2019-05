Ved spesielle værforhold kan det dannes is på turbinbladene i vindkraftverket på Ånstadblåheia i Sortland. Dette er ikke til fare for folk i alpinbakken, men ikke gå rett under vindturbinene når det er is på bladene.

Iskast kan forekomme når det dannes is på bladene til en vindturbin. Da kan det skje at isen kastes av fordi bladet er i bevegelse. Det meste av isen som dannes på turbinbladene vil bli falle rett ned eller bli kastet innenfor området rett under vindturbinen. Lange iskast er noe som sjelden skjer, men det er likevel viktig å ta hensyn til at iskast kan forekomme i vindparken på Ånstadblåheia vinterstid.

– Ved gitte kombinasjoner av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet vil det kunne akkumuleres is på vindturbiner. For å være på den sikre siden, så anbefaler vi at man holder en avstand på 100 til 150 meter fra vindturbinene om man ferdes på Ånstadblåheia på vinteren når det er fare for ising, sier Per Christian Kittilsen, Fortums norske vindkraftsjef.

Vindkraftorganisasjonen NORWEA kjenner ikke til noen tilfeller av at mennesker eller dyr er truffet av iskast.

Ånstadblåheia har korte og lite intensive isingsperioder

På Ånstadblåheia er det gjennomført undersøkelser som tilsier at det normalt vil forekomme ising på turbinene i omtrent 200 timer i løpet av året.

– Isingsperiodene anses å være kortvarige og lite intensive, og det tyder på at det sannsynligvis vil akkumuleres lite is på vindturbinene i løpet av en isingsperiode, sier Kittilsen.

Tiltak for å minske risikoen for iskast

Vindmøllene som er bygget på Ånstadblåheia inneholder en sensor som registrer om det bygger seg opp is på bladene. Da får driftspersonellet mulighet til slå av vindturbinen eller gå over i redusert hastighet.

Alpinanlegget på Ånstadblåheia grenser mot vindparken. Vindturbinene er plassert utenfor iskastelengde fra alpinbakken. Dette betyr at turbinene er plassert slik at bruken av alpinanlegget ikke forringes selv i perioder med fare for iskast. Det er likevel mulig å stenge ned vindmøllene ved spesielle arrangementer som krever bruk av arealene nærmest vindparken.

Det er skiltet om iskastfare ved adkomstvegene til vindkraftverket, i nærheten av alpinbakkens utfartsområde og ved inngangen til vindkraftverket.