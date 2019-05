Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det knyttet til vindkraftanlegget på Sortland? Veier fordelene opp for ulempene? Administrerende direktør Øyvind Isachsen i Vindkraftforeningen NORWEA forklarer hva konsekvensene for Vindparken på Sortland er:

- Nordmenn generelt tror vi er flinke når det kommer til fornybar energi, men en gjennomsnittlig nordmann har et dobbelt så stort CO2-avtrykk som en svenske, forklarer Isachsen.

Likevel er det flere som er negative til den nye Vindparken på Ånstadblåheia, og meningene er delte. Hvilke ulemper er det egentlig ved å ha en vindpark i Sortland Kommune?

Ulempe: - De synes!

- Vi kan starte med dette: de synes.

Isachsen peker ikke på dette som en ulempe fra eget ståsted, men:

- Om man ikke liker de, så liker man de ikke. Punkt en er at de synes.

Han mener selv at hadde de fått til det samme i marka over Oslo, ville det vært kjempestilig! For å få bygge et kraftanlegg av denne type stilles det strenge krav:

- Når det søkes om å sette opp et vindkraftanlegg, så vil NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) se på hvordan påvirkning det vil ha på dyrelivet i det aktuelle området. All energiproduksjon har en påvirkning på samfunnet. En kan for eksempel ikke sette opp en vindpark rundt fugletrekk.

Han forteller videre at om en vindpark skal realiseres, må fordelene være flere og veie tyngre, enn ulempene et slikt anlegg vil medføre.

Penger i kassa for kommunen

Vindparken står støtt på Ånstadblåheia i Sortland kommune. Dette betyr at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nøye har vurdert det store prosjektet, og at de har kommet frem til at det finnes flere fordeler enn ulemper ved å ha anlegget der for å produsere strøm. Isachsen mener dette var en riktig avgjørelse:

- Så lenge samfunnet går over til å bli elektrifisert, det vil si at en går bort fra olje og gass, så betyr det at vi må produsere mer strøm. Alt skal med tiden bli elektrisk, og at det har kommet en vindpark til Sortland er et av tegnene på at det er næring i byen. Utviklinga av Norge skjer ikke bare i Oslo, det skal også skje ute i distriktene.

Videre forklarer Isachsen at det ikke hersker tvil om at kommunen vil oppleve direkte vekst i midler som en følge av at Vindparken ble realisert. Sortland kommune har en eiendomsskatt på 0,7 promille, og denne gjelder også for Vindparken på Ånstadblåheia.

I tillegg til inntektene til kommunen som en følge av eiendomsskatt, er det flere positive ringvirkninger, som for eksempel arbeidskraft og økt tilflytting.

- Det må tas service på turbinene og veiene opp dit må brøytes. Hvem skal gjøre dette? Sansynligvis vil det i fremtiden komme familier til Sortland for å jobbe med vindparken, som videre vil generere inntekter til kommunen og gi flere unger i skolene.

Fordel: mer aktivitet i marka

Det har vært mange innlegg i lokale Facebook-grupper om den nye Vindparken på Sortland. Det er flere påstander som går igjen: «Naturen lider på grunn av dette og marka ødelegges», «dette ødelegger for de som ønsker å bruke marka» og så videre. Isachsen ser ikke på disse påstandene et absolutt faktum, tvert imot:

- Jeg vet ikke hvor mye den marka har blitt brukt tidligere, men jeg er nesten sikker på at den nå kan utnyttes mer. Det er laget veier, som vil si at man kan gå opp der med barnevogn og man kan sykle. Dette har det ikke vært tilrettelagt for tidligere.

Sist, men ikke minst: mer lokalprodusert strøm

Strøm er en forbruksvare, akkurat slik som varer du kan kjøpe i butikken. For at du skal kunne kjøpe varen, må den produseres:

- Om vi ikke skal produsere mer strøm er budskapet enkelt; ikke bruk strøm! Jo mer strøm som lages, jo bedre er det for strømprisene, forklarer Isachsen.

Norge ventet en stund med vindkraft, og det har ført med seg flere fordeler, også for anlegget på Ånstadblåheia.

- Dette har ført til at vi bygger slike anlegg billigere enn andre land har gjort før oss. Vi bygger moderne og mindre turbiner, billigere i strømproduksjon og vi trenger ikke subsidier. Det er den mest kostnadseffektive måten å lage strøm på og den slår både vannkraft og solcellepanel.

Isachsen avslutter med å peke på at Sortland har vært litt ute av kraftsystemet i Norge, men at det nå er sikret kraftproduksjon for fremtiden. Dette er svært positivt for regionen.

- Jeg var en gang nede ved kaia på Sortland. Jeg merket meg noe som var skrevet på veggen: «Vinden blåser søte ord».