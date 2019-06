Fortums VinnVind-midler er øremerket sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland. Alle i kommunen er velkommen til å søke fra potten på 500 000 kroner.

I 2018 ble Sortland Alpinklubb tildelt en million kroner gjennom Fortums VinnVind-midler. Beløpet gikk til å reparere skiheisen som gikk i stykker tidligere samme år. Ettersom behovet for økonomisk støtte til alpinklubben var akutt for å redde neste skisesongen 2019, så valgte Fortum å doble det første bidraget fra VinnVind-midlene.

– Fortums bidrag på en million kroner sikrer klubben videre drift, og det gode tilbudet til regionen kan videreføres. Et alpinsenter gjør at Sortland og Vesterålen fremstår som attraktivt for innbyggerne, og det er med på å skape sunne interesser for barn, ungdom og familier. Vi er ubeskrivelig glade og takknemlig for denne støtten fra Fortum som vil sikre et åpent anlegg når vinteren kommer, sa Marita Svartsund i Sortland Alpinklubb den gang.

– Fortums VinnVind-midler er vår måte å bidra til lokalsamfunnet i Sortland. Vi er stolte over den flotte jobben lokale selskap har gjort med å bygge Ånstadblåheia Vindpark, og den gode mottagelsen vindparken har fått i Sortland. Vi gleder oss til den årlige utdelingen av VinnVind-midlene fremover, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

Fortums VinnVind-midler skal deles ut hvert år, til sport-, kultur-, miljø- og ungdsomaktiviteter i Sortland.

Søknadene behandles av Kulturfabrikken Sortland som i samarbeid med Fortum velger ut hvem som skal motta midlene. Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak.

Klikk her for å søke om Fortums VinnVind-midler!