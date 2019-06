Vesterålen produserer i dag bare 10-15 prosent strøm i forhold til behovet. Med Ånstadblåheia vindpark vil regionen bli mer selvforsynt.

– Vesterålen har frem til nå hatt underdekning, og vi har måttet importere strøm til vårt forsyningsområde. Vi har frem til vindkraftverket på Ånstadblåheia ble bygget produsert 10-15 prosent av det vi omsetter, resten har blitt importert, sier prosjektingeniør Thomas Stigen i Vesterålskraft.

Fra før av er det kun kraftproduksjon fra småkraftverk i Vesterålen.



– Andøy har ett, og vi i Vesterålskraft har fire. Trollfjord Kraft har fire småkraftverk. Til sammen blir det veldig smått i den store sammenhengen, og behovet for kraft i Vesterålen er betydelig større, sier Stigen.



Kraftproduksjonen i den lokale vindparken vil halvere behovet for importert strøm til Vesterålskrafts forsyningsområde.

Forsyningssikkerhet

Det er flere gode grunner til å produsere strøm lokalt eller regionalt.

– Først og fremst er det viktig med hensyn til forsyningssikkerhet. Hvis noen linjer detter ut, er det større sjans til å opprettholde strømmen i distriktet vår, det gjelder for hele Vesterålen og Lofoten, sier Stigen.

Jo mer strøm som produseres lokalt, jo «mer» strøm blir igjen i nettet.

– Det er litt tap i nettet, så med lokal produksjon får man mindre overføringskostnader. Lokal produksjon reduserer tap i overføringsnettet, og bør medføre reduserte overføringskostnader, sier Stigen.



Grønn energi



Sortland kommune peker også på tilgangen på grønn energi som viktig.

– Utbygging av vindkraft gir god energi, og sikrer tilgang til grønn energi i hele regionen vår. Det kan også bety en framtidig næringsutvikling. Norges billige og grønne energi er etterspurt, blant annet innenfor datalagring, sier næringssjef Marius Remen-Hansen i Sortland kommune.

Han understreker at på et generelt plan krever vindkraftetablering en avveining mellom fordeler og ulemper.



– Det gir store fysiske inngrep i naturen, noe som også påvirker andre næringer. Samtidig ser vi det som positivt å etablere en vindpark nært en by, slik som her på Sortland

-Ånstadblåheia vindpark står ikke i noe jomfruelig natur, her ser du samtidig byen. Sånn sett er det mindre problematisk, sier Remen-Hansen.

Han er opptatt av at vi også må se det større bildet når det gjelder vindparketableringer.

– Det er ingen som ønsker en vindmølle i hagen, men vi har et energibehov både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi må alle ta ansvar for å skape grønn energi, sier næringssjefen.

Lokale leverandører

Sortland kommune som vertskommune synes også det er svært gledelig at vindparkutbyggerne har brukt lokale leverandører.



– Det har generert en omsetning og styrket lokale arbeidsplasser. Det bygger også erfaring og gir kompetanse til å ta slike oppdrag, også utenfor vår region. De lokale leverandørene har fått brynt seg på oppgaven, og slik jeg har forstått har det gått veldig bra. De har levert på det nivået en slik utbygging krever, sier næringssjef Marius Remen-Hansen i Sortland kommune.



Ånstadblåheia vindpark er også en positiv referanse for de lokale entreprenørene og leverandørene å ta med seg videre.

– Nå har de en referanse når de skal regne på anbud, både når det gjelder pris og kompetanse. Prosjekter som dette krever litt og det gjør at hele organisasjonen hever seg. Det fører til at de kan yte bedre kvalitet også på de ordinære prosjektene sine. Vi har sett at dette også smitter over på underleverandører. Hele næringen som helhet har styrket seg, sier næringssjefen.