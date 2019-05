Værforholdene langs kysten av Nord-Norge er ekstremt godt egnet for vindkraftproduksjon – faktisk blant de beste i verden.

Ånstadblåheia vindpark på Sortland er nå i drift, og det er en kombinasjon av flere faktorer som gjør Sortland svært godt egnet som vindkraftkommune.

Kommunen, som dekker et areal på nærmere 700 kvadratkilometer, har gode vindressurser og en topografi godt egnet for vindkraftproduksjon. I tillegg finnes det mye lokal kompetanse og god infrastruktur.

Nakne topper gir gode forhold

Den nye vindparken er lokalisert på høydragene av Ånstadblåheia, og vestover mot Lafjellet på Sortland – et område som kjennetegnes av gode vindforhold. Området er til dels ulendt, kupert, har lite vegetasjon og preges i stor grad av berg og ur.

Det er positivt for vindkraftproduksjonen.

Til sammenlikning har ikke Sverige like mange høye topper som Norge, og må derfor plassere vindmøller lengre ned i terrenget, der det ofte er mye skog.

Ettersom Sortland har topper som er bare og uten skog, vil ikke trærne holde igjen for vinden. Kombinerer man dette med sterk og stabil vind fra havet, får man veldig gode forhold for å produsere vindkraft.

Mye og sterk vind

Foto: Torgeir Sørensen

Vind er luft i bevegelse, og luftbevegelser oppstår i atmosfæren ved trykkforskjeller mellom to luftmasser. Det danner bevegelsesenergi.

En vindturbin omformer denne bevegelsesenergien til elektrisk energi, og det er dette som kalles vindkraft. Effekten til vinden, som driver generatoren, og hvor lang tid den opprettholder effekten, påvirker hvor mye energi en vindturbin kan lage.

På Ånstadblåheia er de gode vindforholdene godt dokumentert. Siden mars 2004 har det vært gjort vindmålinger som viser at vinden på toppen er opp mot 9 m/s, og at de lavere områdene Lafjellet og Litleheia har like over 7 m/s. Produksjonen av kraft starter når man har en vindstyrke på 3 m/s.

Produserer mindre kraft enn brukes

En utfordring i Norge er at energiforbruket antas å øke på grunn av økende elektrifisering for å gjøre kutt i norske klimautslipp. Derfor må det bygges ut ny produksjonskapasitet for å sikre forbrukerne stabil og trygg tilgang til elektrisitet til moderate priser.

Sortland er i dag et såkalt underskuddsområde stort sett hele året. Det vil si at det produseres lite kraft i forhold til hva som brukes. Ny kraftproduksjon, som Ånstadblåheia vindpark representerer, vil derfor være bra for energibalansen og forsyningssikkerheten i Vesterålen.

– En betydelig mengde kraft

En del steder som ønsker å etablere vindkraftproduksjon opplever utfordringer med at strømnettet ikke er kraftig nok til å transportere strømmen til forbrukerne.

Dette takler strømnettet på Sortland, og har ikke behov for noen oppgradering. Ånstadblåheia vindparks 14 vindmøller estimeres å produsere strøm til 7.000-8.000 husstander i løpet av et år.

– Det er en betydelig mengde kraft, understreker prosjektleder Torkjell Lund i Nordkraft.

Nordkraft var initiativtaker til vindparken som ble solgt til Fortum i 2017 og har en sentral rolle i driften av parken.

Minimale inngrep

Vindparken ligger midt i kommunen, ikke langt fra Sortland by. Ved at vindparken er plassert i et område med eksisterende infrastruktur, som strømnett, veier og kommunikasjonssystemer, har vindkraftverket hatt minimale inngrep i eksisterende strømnettstruktur, samt høy utnyttelse av eksisterende anlegg.

Sortland har også en havn med dypvannskai. Denne har kunnet ta imot komponentene til vindmøllene, som er levert med skip fra produksjonsstedet. Veinettene på Sortland er også gode nok til å frakte komponentene videre til vindparken med spesialkjøretøy.

Foto: Torgeir Sørensen

Lokal verdiskaping

Og ikke minst: Ånstadblåheia vindpark har gode samfunnsøkonomiske virkninger for Sortland kommune.

NVEs rapport «Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging» viser at over halvparten av den nasjonale verdiskapningen som skjer i forbindelse med drift av vindkraftverk, kommer lokalsamfunnet til gode. Det skjer i form av vare- og tjenesteleveranser fra varehandel, hotell-, restaurant-, transport- og byggevirksomhet samt økt sysselsetting.

NVE anslår at vindparken vil generere til sammen 50 årsverk i løpet av anleggsfasen. Dette er betydelige bidrag til næringsvirksomheter i små lokalsamfunn. Erfaringstall fra andre vindkraftverk viser også at Sortland kommune vil kunne få 2-3 millioner kroner årlig i eiendomsskatt.

Ånstadblåheia har god politisk forankring både regionalt og lokalt. Både Nordland fylkesting og Sortland formannskap har i enstemmige vedtak stilt seg positive til utbyggingen av vindparken.

– De lokale myndighetene på Sortland har vært veldig handlekraftige. Det har bidratt sterkt til at nødvendige prosesser har gått smidig, slik at Ånstadblåheia har blitt en realitet, sier Lund.

Vindkraft produseres når det blåser

Vindkraft er såkalt «ikke-regulerbar kraft»; den produseres kun når det blåser. Vannkraft, som Norge har mye av, er derimot regulerbar kraft – vann samles opp i vannmagasin som slippes igjennom kraftverket når det er behov for å produsere energi.

Norge er derfor godt egnet for vindkraft, fordi vi allerede har mye vannkraft. Disse to fungerer bra i kombinasjon og supplerer hverandre.

– Dette er en del av overgangen til fornybar energi, da sol- og vindenergi må kombineres med noe annet fordi det er ikke-regulerbar kraft, forteller kommunikasjonsansvarlig Stian Mathisen i Fortum.

På Ånstadblåheia fordeler vindressursene seg slik at energiproduksjonen vil være størst i vinterhalvåret, og tradisjonelt sett har også strømforbruket vært høyest på denne tiden av året.

Sommermånedene vil ha den laveste produksjonen, og da får man et godt samspill mellom produksjon og forbruk. Dette vil gi en bedre balanse i kraftnettet, og reguleringsmuligheter for omkringliggende vannkraftproduksjon.