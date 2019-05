I vinter har alle vindmøllene på Ånstadblåheia blitt satt i drift, og det produseres nå store mengder strøm fra fornybar vindkraft i Sortland. La oss ta en titt på hvordan det egentlig går til når vind blir til kraft.

Først av alt: vind er bevegelsesenergi, og en vindturbin produserer elektrisitet ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi.

Vinden beveger vingene på vindmøllene, som via en rotor driver en generator inne i et maskinhus.

Fra generatoren overføres den elektriske kraften via en transformator ut på strømnettet hvor folk kan bruke strøm fra fornybar vindkraft.

Begynner produksjon på 3 meter per sekund

En vindturbin består av et tårn festet til et fundament, et maskinhus med generator som er plassert på toppen av tårnet, og en rotor med tre vinger som er festet til maskinhuset.

Vingene på turbinen har likheter med vingene på et fly. Når vinden treffer vingene, gir dette et løft, som skaper rotasjon. Akkurat på samme måte skjærer en flyvinge i bevegelse igjennom luften, og gir et «løft» til flyet.

Vingebladene på vindturbinene tilpasses automatisk til vindretningen- og styrke, for best mulig utnyttelse av vindressursen. Produksjon av kraft kan starte når vindhastigheten er minimum 3 meter per sekund. Da dreier maskinhuset rotorvingene slik at de står mot vinden. Ved 25 meter per sekund slår turbinen seg av for å hindre skade på vindmøllen.

Liker ikke å stå stille

Foto: Torgeir Sørensen

En vindturbin liker ikke å stå stille for lenge av gangen, da enkelte deler inne i turbinen kan ta skade.

Det kan sammenliknes med å lagre sommerdekkene innerst i garasjen på stående høykant, istedenfor hengende, eller liggende flatt oppå hverandre. Da vil vekten av bildekket presse sammen gummien, slik at de ikke er runde lengre.

I vindturbinen er utstyret så tungt at selv metalldeler kan endre form dersom de blir stående i ro for lenge.

Dess fortere – dess mer energi

Når vingene på vindturbinen fanger opp vindens bevegelsesenergi, overføres kraften via en drivaksel til generatoren i maskinhuset.

Alle som har kjørt elbil vet at den i oppoverbakker bruker energi fra batteriet, mens den i nedoverbakker lader batteriet. Å lade batteriet på denne måten er det samme som å bruke motoren motsatt vei, som en brems.

Det samme skjer i vindturbinen. Dess fortere og hardere vinden forsøker å rotere vingene, jo mer kan generatoren bremse, og da produserer den elektrisk energi som sendes rett ut på strømnettet.

Riktig frekvens

Energien generatoren lager kalles for vekselstrøm. Generatoren består av to sett med magneter, en fast og en bevegelig. Hver gang en fast og bevegelig magnet passerer hverandre, skapes det elektrisk strøm som veksler retning for hver gang en magnet passerer en annen.

Men strømmen må ha riktige egenskaper før den kan gå inn i boliger og næringsbygg. Først må den ha riktig frekvens, som strømnettet den skal inn i. Vindturbinen er derfor satt opp med frekvensomformer som ordner dette.

Uten riktig frekvens kan strømmen skade elektroniske installasjoner vi har i hjemmet vårt.

Når frekvensreformeren har fått strømmen til å svinge i takt med resten av strømmen i strømnettet, gjenstår det å transformere den opp i en høyere spenning. Høyere spenning gjør at man ikke mister for mye strøm på veien til forbrukeren.

Strømmen fra vindturbinen sendes inn i en transformatorstasjon, som gir samme spenning som kraftlinjene til det lokale kraftselskapet.

Strømmen kan nå transporteres over kilometer og mils avstand. Den tar alltid minste motstands vei, og kanskje havner strømmen hos akkurat deg som står og lager en smoothie, føner håret eller skal ta en dusj.

Foto: Torgeir Sørensen

Ikke mange sekunder…

Fra vinden treffer vingebladene oppe på Ånstadblåheia, tar det ikke mange sekunder til vindturbinen har innstilt seg riktig, og kan begynne å produsere energi.

I det energien produseres, er det noen som forbruker den i nesten eksakt samme øyeblikk. Hele reisen som strømmen gjør skjer med lysets hastighet. Og lysets hastighet, det er fort, det.