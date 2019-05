Arne Ivar Mikalsen

Too much? Norge kan bli det første landet i verden som fullelektrifisertes, det vil si at både bil, båt, tungtransport og fly drives av elektrisitet fremfor fossile drivstoff. Det er viktig. Men da trengs det mer strøm enn vi produserer nå. Fullelektrifisering kommer, nærmest uansett. Men vi trenger mer strøm. Når det er sagt. Så må vi også ta hensyn til klassisk naturvern. Det kan ikke bli vindmøller på alle fjelltopper. Det blir åpenbart for mye, for alle. Derfor tror jeg at vindmøller til sjøs må prioriteres.

Nikoline Spjelkavik

Jeg heier på ny teknologi som tar miljø og bærekraft på alvor. Jeg tror vindmøller er et skritt i riktig retning mot en mer miljøvennlig produksjon av energi. Likevel vet jeg at materialene fra de digre vindmøllene (slik de produseres i dag) ikke nødvendigvis er bærekraftig fremstilt, og at de til slutt ender opp som søppel som ikke kan gjenvinnes. Jeg synes vindmøller er et fint symbol på innovasjon og grønne skifter, men de er ikke løsningen på problemet. En vindmøllepark kan være til inspirasjon, men må ikke bli en hvilepute som stopper oss som enkeltmennesker eller region fra å gjøre noe med klimakrisen.

Tove Mette Bjørkmo

Vindmølleparken i Ånstadblåheia har unike vindforhold og er perfekt for produksjon av strøm fra fornybar energi. Jeg mener det er et viktig grep for at vi bedre skal benytte våre fornybare energiressurser. Det er også et viktig grep for at vi skal kunne møte både de globale og de lokale klima- og miljøutfordringene.

Jeg har samtidig forståelse for at noen er i mot vindmølleparken i Ånstadblåheia, og ser at det kan gi ulemper for noen. Men håper at den årlige kompensasjonen som Fortum gir vil bidra i lokalsamfunnet på en god måte.

