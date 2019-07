Vesterålskraft Strøm AS har stein på stein bygget opp en solid organisasjon siden oppstarten i 2010, og er nå så attraktiv at en av Norges største strømselskaper ønsker å være med på laget. Det er dette nitidige arbeidet som nå kaster av seg, når vesterålskrafta tar steget videre i Nord-Norge sammen med Fjordkraft.

Fjordkraft er den 2. største strømleverandøren i Norge, og nå ser de mot Vesterålen.

- Vesterålskraft Strøm AS har alt vi ser etter når vi nå ønsker å etablere et regionskontor for vår satsing i Nord-Norge. Den organisasjonen selskapet har bygget opp er imponerende, og det er ingen andre strømselskaper i Nord-Norge som kan måle seg her, uttaler Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

Oppkjøp av datterselskap gir unik mulighet

Konsernet Vesterålskraft AS eier selskapet som nå blir Fjordkrafts regionskontor i nord. Vesterålskraft Strøm AS er et av datterselskapene i Vesterålskraftkonsernet, og det er kun dette ene selskapet som nå er solgt til børsnoterte Fjordkraft AS.

- De andre døtrene, og konsernet, vil ha samme eierstruktur som før og lever videre i beste velgående, presiserer Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS.

Oppkjøpet er et resultat av en lang og spennende reise i vesterålskraftas navn, som startet allerede i 1939.

-Mang en vesteråling har bidratt til å få oss hit vi står i dag, så det er mange som har grunn til å være stolte over dette. At oppkjøpet skjer samme år som konsernet Vesterålskraft AS fyller 80 år er jo ekstra stas. Det viser at vi i aller høyeste grad satser videre på 80 år til i vesterålskraftas navn, som regionskontor i nord for strømgiganten Fjordkraft, sier Pettersen stolt.

Økt verdiskaping for kommunene

"Ved å investere i strømmarkedet gjennom Fjordkraft sikrer eierkommunene fremtidige inntekter for Bø, Øksnes og Sortland."

- Halvard Pettersen, administrerende direktør, Vesterålskraft AS

Kommunene Bø, Øksnes og Sortland, som hittil har vært eiere av Vesterålskraft Strøm AS med henholdsvis 35%, 30% og 35 %, har brukt salgssummen til å kjøpe nye aksjer i Fjordkraft AS.

-Dette vil kunne gi kommunene et stabilt overskudd over tid, sier Pettersen og fortsetter:

- Oppkjøpet er helt klart en vinn-vinnsituasjon for både kommunene og befolkningen i Bø, Øksnes og Sortland, sier Pettersen. Kommunene startet strømselskapet uten å gå inn med en eneste krone i 2010, at de nå, 9 år senere, kan hente ut en betydelig verdi i aksjer, er ganske unikt.

En utvikling vi ønsker å være med på

-Strømmarkedet er i rivende utvikling, og vi ser at man som en liten aktør i dette markedet står ovenfor noen utfordringer som det kan bli krevende å takle alene. Lokalt nærmer vi oss et makspunkt i forhold til å hente ut mer volum, og vi har lenge sett etter en mulighet som dette, forteller daglig leder i Vesterålskraft Strøm AS Stig Abelsen.

-Oppkjøpet vil bidra til utvikling, ikke bare for selskapet, men for hele landsdelen. Da vi fikk vite at Fjordkraft, som vi har samarbeidet med lenge gjennom bransjealliansen Fjordkraftalliansen, ønsket å etablere seg i Nord-Norge, kjente vi vår besøkelsestid med en gang, fortsetter han.

Kompetansen blir i Vesterålen

Oppkjøpet er gode nyheter for hele Vesterålen, som beholder hele den eksisterende organisasjonen på Sortland. Fjordkraft befester sine ambisjoner i Vesterålen gjennom å tegne en langsiktig kontrakt hos Vesterålskaft Eiendom på de eksisterende kontorlokalene til Vesterålskraft Strøm AS.

-Fjordkraft ser et stort potensial i Nord-Norge, og befolkningsgrunnlaget her er større enn det grunnlaget de hadde da de kjøpte strømsalgsselskapet til TrønderEnergi i 2018. Lykkes satsingen kan dette potensielt bety tilvekst av kompetansearbeidsplasser i Vesterålen - med andre ord en stor mulighet for Vesterålen, fortsetter Pettersen.

-Oppkjøpet gir oss mulighet til å ta del i en unik posisjon i det nasjonale strømmarkedet. Det er en mulighet som rett og slett er for god til å takke nei til, både som bedrift og samfunnsaktør, mener den administrerende direktøren.

Fortsatt en lokal aktør

Selv om Vesterålskraft Strøm AS blir Fjordkraft, vil selskapet fortsatt fokusere på lokale fordeler og sponsoravtaler.

- Fjordkraft har de samme verdiene som oss. De satser stort på den lokale breddeidretten og tar samfunnsansvar i en helt annen skala enn hva vi alene har mulighet til. Så dette vil gagne lokalsamfunnet, ikke bare i Vesterålen, men i hele Nord-Norge, forklarer Pettersen.

Vil styre virksomheten fra Vesterålen

Fjordkraft vil gi administrasjonen i nåværende Vesterålskraft Strøm AS full kontroll over satsningen i Nord-Norge.

-Organisasjonen og kulturen Vesterålskraft Strøm AS har bygget opp er tuftet på de samme verdiene som Fjordkraft etterlever, og det er dette som gjør selskapet så attraktivt for oss. Det er menneskene og grunnlaget som er skapt som vi ønsker å være en del av, når vi nå ekspanderer til Nord-Norge, sier Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

-I praksis betyr oppkjøpet at selskapet bytter navn og får flere ressurser å rutte med, både menneskelige og økonomiske - ellers vil det meste være som før. Vesterålskraft Strøm AS er i dag et kommersielt selskap som kjøper strøm på børs, akkurat som alle andre strømselskaper i landet, og dette vil være uendret. For våre kunder vil oppkjøpet bety et bredere spekter av produkter å velge mellom og større fordelsprogram, avslutter den administrerende direktøren.

Vil du vite mer om oppkjøpet? Les mer her.

Alt innhold er produsert av Deadline Media og Film AS.