Vill og Vakker Medispa AS shiner deg opp til Vesterålens største fæst som arrangeres på Sortland 23. og 24. august.

Vill og Vakker Medispa er Vesterålens eneste medisinske hudklinikk. Klinikken ble startet på Sortland for 12 år siden, av dermatologisk komestisk sykepleier og daglig leder Mariann Lanesskog. Fokus på resultatgivende medisinske hudbehandlinger utført medfagkompetanse øker år etter år.

Mariann forteller at Vill og Vakker Medispa har laget hele fem festpakker som skal gjøre festivalpublikummet klart til Fæsterålen.

- Vi har laget fem festpakker som folk kan velge mellom og finne det alternativet som passer best for dem, til en veldig glad pris. I tillegg har vi en overraskelse til de som leser hele artikkelen, forteller Mariann.

Festpakkene må bookes innen 1. august og må benyttes innen festivalens slutt søndag 25. august.

Vakkerpakken: 1500 kr (originalpris 1900 kr)

Pakken består av partypeel for ansikt, farg av vipper og farg og form av bryn.

Luksuspakken: 2000 kr (originalpris 2530 kr)

Pakken består av intracuticals (ansiktsbehandling), bioslimming og fiks av vipper og bryn.

Velværepakken: 1200 kr (originalpris 1630 kr)

Pakken består av fotpleie, spraytan og fiks av vipper og bryn.

Frihet – voksepakken: 1200 kr (originalpris 1500 kr)

Pakken består av voks hele beina, voks brasiliansk og voks armhule.

Medispa-pakken: 10% avslag

Pakken består av medisinske behandlinger og her gis det 10% avslag på injeksjonsbehandlinger og laser i hele august.

Festpakkene kan bookes på via online timebestilling, på klinikken, via e-post eller på telefon 761 200 20.

I de beste hender

Vill og Vakker Medispa er en innovativ klinikk som følger med på trendene og siste nytt i markedet kontinuerlig. Klinikken er unik på landsbasis når det gjelder kompetanse.

- Vi samarbeider med de mest innovative leverandørene i Norge og har stort fokus på siste nytt innen hudfornyelse. Den medisinske klinikken vår består av autorisert helsepersonell og har ansvarlig lege tilknyttet klinikken, noe som gjør at våre kunder er i de beste hender, forteller Mariann.



Mariann har lang erfaring i bransjen og er utdannet og autorisert fotterapeut, sykepleier, hjelpepleier, hudterapeut, i tillegg til medisin grunnfag og mellomfag. Dette har resultert i 32 års erfaring, så langt.

Høy fagkompetanse og lang erfaring

Vill og Vakker Medispa har både kunnskap og kompetanse på et høyt, avansert nivå og kan vise til innovative, dokumenterte behandlinger og produkter, som gir kundene gode resultater fra topp til tå. Kunnskap og erfaring gir kundene trygghet og resultatgivende behandlinger.

- Vi setter fokus på at alle som er hos oss har de riktige utdannelsene til de behnadlingene som utføres på våre kunder. Alle som jobber hos oss har fagkompetanse og lang erfaring innen sitt fag. For å gi våre kunder det beste til enhver tid, er vi ofte på kurs for å holde oss oppdatert og lære enda mer, sier Lanesskog.

Klinikken har alltid vært langt fremme når det gjelder hudfornyende behandlinger og er alltid ute etter det siste og beste innen hudfornyelse, hudhelse og produkter.

- Vi var den første klinikken i Norge som startet med mikroneedling/pHformula resurfacing peel, som er en svært populær hudfornyende behandling hos oss. Det er en naturlig behandling som hjelper mot sensitiv hud, en rekke hudlidelser, arr, linjer, rynker, porer, pigementeringer og slapp hud på hele kroppen, forteller Mariann.

I år feirer klinikken 12 år. De holder til i Hammergården, et 100 år gammelt hus på Sortland, hvor de har 6 behandlingsrom. De 8 terapeutene har dermed fantastiske arbeidslokaler og kan fokusere på best service og behandling for kundene, som kommer fra hele regionen.

- Våre kunder kommer fra hele regionen og hudbransjen i hele Norge legger merke til de gode resultatene vi har på hud og hudhelse, sier Mariann.

Gir ut en gave på 200 kr

Mariann har også en gave på lur til alle som har lest hele artikkelen.

- Vi ønsker å gi ut gave, som gir 200 kr avslag til alle som booker fullprisbehandling hos oss. Behandlingen må gjennomføres innen 15. september, sier Mariann.

For å benytte deg av tilbudet, må du bestille via timma.no og oppgi VILLOGVAKKER i tilleggsinformasjonen, eller oppgi koden når du bestiller behandling på klinikken.

Gaven gjelder kun fullprisbehandlinger og må benyttes innen 15. september.

Vill og Vakkers mest populære behandlinger