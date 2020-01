Januar er høytid for bestilling av sommerferier, og ferske tall fra Virke Reiseliv viser at nordmenn planlegger å bruke mer penger på ferie i 2020 enn i 2019.

Hos Norges største feriearrangør tikker sommerbestillingene inn for fullt nå i begynnelsen av året, og det er tydelig at vi gjerne vil sikre oss litt sol og varme etter en noe laber sommer i fjor.

– Flere hotell begynner allerede å fylles opp i fellesferien. Som vanlig er det de beste hotellene og de beste rommene som går først. De blir gjerne bestilt med én gang de legges ut, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

Sommerferie uten barn

For deg som reiser uten barn er det bare fantasien, og kanskje lommeboka, som setter grenser for hvor neste ferie skal gå. Ingrid Osa har jobbet i Ving i flere år og kjenner de fleste av reisearrangørens destinasjoner og hotell godt.



– Voksne ønsker seg ofte et sjarmerende reisemål med god mat og drikke, og gjerne muligheter for turer og utflukter. De fleste av gjestene våre er også opptatt av at hotellet skal ha god beliggenhet og gjerne en høy standard, forteller Ingrid.

Hennes tips er å velge reisemål basert på hvor mye du ønsker å oppleve eller se i løpet av ferien. Har du bare en uke til rådighet og bare vil slappe av og kose deg i sola, passer det kanskje med et mindre sted,som en gresk øy. Ønsker du derimot å være borte litt lenger, og kanskje kombinere reisemål eller bli godt kjent der du er, bør du velge et sted med flere muligheter.



Disse tre reisemålene passer godt for deg som skal på ferie uten barn.

Vakre Kroatia

– Kroatia rommer alt du kan ønske deg i ferien: Deilige strender med krystallklart vann, spennende mat, lang historie og mye sol. Overalt er det mye å oppleve, og det er enkelt å ta seg rundt, forteller Ingrid.



Landet er perfekt for deg som liker å reise rundt på egen hånd og gjøre egne oppdagelser, enten du reiser rundt med båt i den dalmatiske skjærgården, med buss langs Adriaterhavskysten eller med leiebil rundt på Istria-halvøya. Du kan enten bo på fastlandet eller ute på øyene Brac og Hvar, eller kombinere dem og bo en uke på hvert sted.

– Skal du bo på den vakre Brac, er det lekre voksenhotellet Hotell Osam et perfekt valg. Hotellet har en fantastisk beliggenhet i byen Supetar, med gangavstand til både havnen og stranden. Med det trivelige personalet, den gode maten og takbaren med utsikt mot havnen skal det godt gjøres å ikke ha årets beste dager nettopp der, sier Ingrid.

Setter du snuten mot Makarska-rivieraen får du oppleve en av verdens vakreste kyststrekninger, spesielt området rundt Brela og Baska Voda. Landsbyen Gradac ligger lengst sør på Makarska-rivieraen og er en middels stor by med lange strender og ett av Vings mest populære hotell.

– Marco Polo er et hotell som flere av gjestene våre reiser tilbake til både én, to og tre ganger, og det er ikke vanskelig å forstå. Beliggenheten er super og hotellet har veldig god standard, forteller hun.

Hvis du vil bo i grønne omgivelser bør du velge Brela. Der ligger husene omgitt av pinjetrær og frodig vegetasjon som klatrer opp fjellsiden mot Biokovo-fjellene. Snur du deg ser du det asurblå Adriaterhavet og lenger ut den dalmatiske skjærgården. Her anbefaler Ingrid hotellet Bluesun Berulia, som er et fint hotell med en avslappet atmosfære, bygget i terrasser ned mot havet.

Små greske perler

Ingenting er hyggeligere enn å sitte i en liten gresk havn en sommerkveld. Nyte god mat, godt selskap og se på livet. Ingrid drar fram to eksempler på steder du garantert får en ekte gresk ferie. Den sjarmerende kystbyen Parga er en av nordmenns absolutte favoritter.

Den lille byen ligger riktignok på fastlandet, men de som har vært der bedyrer at den deilige greske øyfølelsen likevel er til å ta og føle på.

– Byen ligger som et amfiteater rundt en vakker vik, og de trange gatene er utrolig sjarmerende og hyggelige å rusle rundt i, forteller Ingrid.

Feriedagene kan du tilbringe på de fine strendene i området. Inne i Parga ligger de to mindre Krioneri-strendene, og litt utenfor ligger både fine Lichnos Beach og den populære Valtos-stranden, som kan nås både til fots og med taxibåt. Borgen på toppen av åssiden er verdt et besøk i seg selv. Den ligger idyllisk til over fjellskråningen med små hus med okerfargede teglsteintak, balkonger og fine tredetaljer.

– Fra slottet har du flott utsikt over hele byen, og det ligger et lite spisested der oppe som blant annet serverer tradisjonell frappe. Gresk iskaffe smaker ekstra godt i varmen, tipser hun.

De fleste hotell i Parga-området er hyggelige og familiedrevne. Ingrid anbefaler blant annet Adams Hotel,som ligger i rolige og landlige omgivelser i utkanten av byen og Lichnos Beach, som er et lekkert hotell rett ved stranden med samme navn, ca. 3 kilometer sør for Parga.

En annen sjarmerende gresk øy er Kalymnos. Det er en av Hellas’ rimeligste ferieøyer, og hit reiser både de som vil ta livet helt med ro på stranden og de som er ute etter en mer aktiv ferie. Den lille øya ligger sørøst i Egeerhavet, like ved Kos.

Kalymnos er populær blant fjellklatrere i hele Europa, og er du eventyrlysten kan du melde deg på et kurs. Hvis du foretrekker å hylle solen på stranden er det er mer enn nok strender å utforske. Du kan også dra på utflukt til den lille øya Pserimos mellom Kos og Kalymnos hvor det ligger en lagune med hvit sandstrand og flere tavernaer.

– Naboøya Telendos er en vulkansk klippeøy med relativt liten omkrets. Den ligger bare fem minutter med båt fra Kalymnos og har ingen biler eller asfalterte veier. En ganske annerledes opplevelse, med andre ord, og perfekt for deg som vil bo i den mer urørte delen av det greske øyriket, forteller Ingrid.

På Kalymnos anbefaler hun hotellet Elena Village, som er et populært hotell med mange stamgjester og på Telendos anbefaler hun Porto Potha, et lite, familiedrevet hotell omgitt av vakker natur, hav og fjell.

Gran Canaria – på sitt beste om sommeren

– Mange anser Gran Canaria som et vinterreisemål, men faktisk er Gran Canaria på sitt aller fineste om sommeren. Og det aller beste – temperaturene er ikke fullt så høye som i Middelhavsområdene, så her slipper du å svette bort, sier Ingrid.

Gran Canaria er med andre ord like perfekt for deg som bare vil slikke sol, som for deg som vil ha en aktiv ferie. Her er det like mange strender som det er gode trenings- og turmuligheter. En dagstur inn til hovedstaden Las Palmas anbefales også på det varmeste. Der er det et stort utvalg av spennende butikker – og ikke minst deilig mat. På torsdager kan du ta turen til den gamle bydelen Vegueta, hvor du kan spise deg fra bar til bar i «La Ruta del Pincho», som det kalles på spansk.

– Hotell er det mer enn nok å velge mellom på den populære spanske øya – alt fra gode trestjerners- hotell til storslått luksus. I populære Playa del Inglés ligger Vings aller første Sunprime-hotell, Sunprime Atlantic View. Hotellet fortsetter å tiltrekke seg både nye og tilbakevendende gjester som reiser uten barn. Hotellet er også vårt mest populære golfhotell på Gran Canaria på grunn av den korte veien til flere av øyas golfbaner, forteller Ingrid.

Vil du bo i koselige Arguineguin kan du se nærmere på Servatur Green Beach, et veldig populært leilighetshotell med mange stamgjester. Hotellet har perfekt beliggenhet, bare bassengområdet og strandpromenaden skiller hotellet fra havet. For en ekstra luksuriøs ferie kan du bestille en superior leilighet med lekker havutsikt.

– I populære Puerto Rico har du alt du trenger innen rekkevidde. Servatur Casablanca Suites & Spa er et pent og populært leilighetshotell hvor du bor i romslige suiter og juniorsuiter med moderne interiør Hotellet har også en stor solterrasse med basseng og boblebad, og på toppen ligger det en lekker takterrasse med en av områdets vakreste utsikter, avslutter Ingrid.