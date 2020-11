I anledning lanseringen av Kronsteingruppens nye navn og ny grafisk profil for alle entreprenørselskapene har konsernet laget en reklamefilm i samarbeid med Deadline media.

Reklamefilmen ble spilt inn i løpet av 12 sekunder i Hadselhallen en kald novemberkveld.



Deadline media rigget opp en zipline med et kamera som kan ta en drøss med bilder i sekundet. Kronsteingruppen stiller opp mannsterke med egne folk som skuespillere, og rigger scene for scene langs ziplinen. Så er det «ready-set-go» og bare krysse fingrene for at alt klaffer i ett og samme opptak. Hele reklamefilmen er tatt opp på 12 sekunder, ingen filmtriks eller juks!

– Vi håper selvsagt å nå våre kunder og samarbeidspartnere med denne filmen, men den er laget like mye for våre egne ansatte. Siden vi lanserer nytt navn og ny profil midt under Corona-pandemien og ikke kan samle hele gjengen til en skikkelig feiring måtte vi finne på noe annet. Det sier markeds- og kommunikasjonssjef i Kronsteingruppen Signe Ringstad.

– Og ekstra gøy blir det jo for våre ansatte når det er egne kolleger som deltar i filmen og har bidratt til å gjøre den mulig.



Det er også de ansatte i Kronsteingruppen som har skapt filmsettene selv. Som har snekret kjøkken og kinobenker, handlet inn enhjørningstøfler, drasset med seg alt fra leker til ruller med Glava, og rigget det hele klart.– Jeg er glad vi har dyktige tømrere og ingeniører som skuespillere altså, ellers hadde ikke dette gått. Når man finner ut på sparket at man trenger en vegg i Hadselhallen sent en tirsdagskveld, også er det hele ordnet på et kvarters tid. Da vet du at du jobber i en løsningsorientert bedrift, sier Signe.Ideen til filmen var det filmskaper Kevin Benum Kjelsrud i Deadline Media som hadde.– Vi syntes jo det hele hørtes litt sprøtt ut først, men bestemte oss for å satse på konseptet likevel. Resultatet er blitt en litt annerledes film, men den sier likevel mye om oss som konsern og om våre verdier, sier Signe.– Det å spille inn en omdømmefilm på 1,4 minutter på bare 12 sekunder krever både presisjon og godt samarbeid. Heldigvis er det noe som både Kronsteingruppen og Deadline er vant med i hverdagen. I tillegg er det selvsagt en god del jobb med å lage en sånn film, men jeg håper det har vært en artig opplevelse for alle som har bidratt, og at folk liker resultatet.