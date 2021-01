- hus ved havet nært sentrum

Drømmer du om å kunne nyte morgenkaffen mens fjellene speiler seg i havet, eller se nordlyset danse over nattehimmelen? Nå er det 13 ledige tomter i Nedre Holtet uten byggeklausul. En er allerede solgt. På tide å gjøre drømmen til virkelighet?

Mange boliger i Harstad har havutsikt, men det unike med Nedre Holtet er muligheten til å bygge sitt eget hus helt nede ved havet og likevel være nært byens mange fasiliteter.

Lekeplass with a view

Bente Marie Hoseth som er eiendomsutvikler i PEAB Eiendomsutvikling Nord, kan fortelle om godt opparbeidede tomter:

- Nedre Holtet er et nyetablert område med god solgang og umiddelbar nærhet til havet. Alt av infrastruktur er på plass med vann og avløp, strøm, returpunkter, gatelys og asfalterte veier hvorav kommunen overtar ansvaret for hoved-traseen. En flott lekeplass med havutsikt står ferdig, klar for lek når nabolaget fylles opp. Nå som ei av tomtene er solgt håper vi at flere andre også griper muligheten, sier Hoseth.

Ei tomt solgt

Nå har et par sikret seg en av de flotte tomtene i Nedre Holtet. De har lenge ønsket å bygge sitt eget hus, og byggestart er etter planen neste år. Grunnen til at det ble akkurat i Nedre Holtet er den unike beliggenheten med fantastisk nærhet til hav og turområder samtidig som Harstad sentrum er kun 10 minutter unna med bil. Det passet perfekt for dem.



Full frihet og god utnyttelse av tomt

Tomtene i Nedre Holtet er uten byggeklausul, noe som gir frihet til å bygge etter eget ønske.

- Her har du muligheten til å bygge ditt drømmehus. Det er ingen krav om valg av entreprenør eller forhandler på byggevare, så du står fritt til å engasjere arkitekt eller husleverandør etter eget ønske, forklarer Hoseth.'

Tomtene er fint plassert i skrånende terreng slik at alle får utsikt mot havet. Det er 40% BYA som enkelt forklart betyr at dersom tomten er på 500m2 kan du bygge en bolig med grunnflate på 200m2, inkludert garasje. Hvis du bygger over to etasjer, får du en enebolig på 400m2. God plass med andre ord.



God investering i livskvalitet

Runar Bjørkelund og Njål Soltun fra EiendomsMegler1 Nord-Norge som står for salget av de flotte tomtene, kjenner godt til området:

- Nedre Holtet er et vekstområde med tanke på all spennende aktivitet som skjer sør for Harstad i tida fremover. Det å bygge seg hus ved havet som også er sentrumsnært, vil være en god investering. Men viktigst av alt så er det en god investering i livskvalitet, sier Bjørkelund.



Et nærområde for lek og rekreasjon

Tomtefeltet ligger sentralt sør for Harstad sentrum, med stort kjøpesenter og flere dagligvarebutikker like i nærheten. Det er planlagt gang- og sykkelsti helt inn til Harstad sentrum. I kort avstand fra feltet finnes skole, idrettshall, fotballbane og barnehage.

- Det er god solgang fra tidlig morgen til sent på kveld, og gode muligheter for lek og rekreasjon. Mange flotte naturstier i nærområdet gjør veien til marka kort: Heia, Hinnstein, Musvannet, Gangsåstoppen og Middagsfjellet er populære turer for hele familien. Man kan også bare rusle seg en tur i fjæra en tidlig morgen. Det er bokvalitet på sitt beste, sier Soltun.