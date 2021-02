Rune Lydersen har vært sjef for kundeserviceteamet i Fjordkraft i Vesterålen siden 2019. Han kan ikke rose de ansatte nok for den enorme innsatsen de legger ned i å gjøre Fjordkraft sine kunder fornøyde.



– Jeg er både leder og “heiagjeng” for mine ansatte. De er en fantastisk dyktig gjeng. Vi ble kåret til månedens beste team hele fem ganger i 2020 - og det med 8 av 9 kunderådgivere ansatt samme året! Det har gått så bra at vi nå søker etter to til som vil jobbe hos oss. Jeg gleder meg allerede til å treffe dem, smiler han.

Nå søker vi etter to kundebehandlere til kontoret på Sortland. Se hele stillingsutlysningen her.



Ressurser fra Personalhuset

Nesten alle i kundeserviceteamet på Sortland har blitt ansatt via Personalhuset, som også gjennomfører førstegangsintervjuene. Både Fjordkraft og de ansatte har gode erfaringer med dette forholdet, og de kan dra fram flere suksesshistorier.



– I januar 2020 henta vi inn Kristin Oxlund til teamet via Personalhuset. Etter åtte måneder ble hun koordinator for hele avdelingen, og jobber nå med opplæring og oppfølging av de andre ansatte, forteller Rune.I Fjordkraft er det nemlig mange muligheter til å gjøre karriere, og det er allerede flere som har steget i gradene:– Gjør du det bra her er det store muligheter for å jobbe seg oppover i systemet. Fjordkraft er et stort selskap med mange kontorer rundt om i Norge. Og vi tilbyr tjenestene våre over hele landet, fortsetter han.

Selv om lokalene er nesten tomme grunnet koronarestriksjoner, er det blitt mange nye arbeidsplasser de siste årene:



– Da Fjordkraft kom inn og vi skulle dekke hele Nord-Norge fra Vesterålen, slo vi bokstavelig talt ned vegger i lokalene for å få plass til alle. Men inngangsdøra er den samme, og vi har ofte besøk av kunder som ønsker råd om strøm eller mobilabonnement, forteller Lydersen.

Nå ser vi etter to arbeidslystne og sosiale medarbeidere.



– Vi er et team som heier hverandre fram og som strekker oss etter store mål. Vi har ansatte bosatt i hele Midtre-Hålogaland, og nå søker vi to medarbeidere med gode kommunikasjonsevner og motivasjon til å lære noe nytt. Hos oss er det mye av både latter, fleiping og faglige diskusjoner. Jeg er så vanvittig stolt av hele gjengen, slår han fast.





Artikkel produsert av Deadline Media