Eiendom

Nordlysveien 10 (Gnr 15, bnr 1096) er solgt for kr 3.490.000 fra Steinar Oddmund Eide til Svein Harald Vikan (26.02.2019)



Grønnåsveien 14 (Gnr 40, bnr 249) er overdratt for kr 1.550.000 fra Kent-Einar H Gundersen til Ane F Randers-Pehrson og Tim Olsen (26.02.2019)



Andel av Bakkelia 59 (Gnr 15, bnr 2213) er overdratt fra Lana Valeria Sivertsen til Magnus Ovik (25.02.2019)



Karles vei 44 B (Gnr 15, bnr 623) er overdratt fra Elsa Kvandahl til Annette Kvandahl Johansen, Frode Kvandahl, Ronny Kvandahl og Stein Erik Kvandahl (25.02.2019)



Gnr 15, bnr 1918 er solgt for kr 1.050.000 fra Sten-Gustav Eide til Nordteam Eiendom As (21.02.2019)



Vikeidet 12 (Gnr 20, bnr 15) er overdratt for kr 2.078.432 fra Erling Olav Lakså til Øystein Lunde Lakså (20.02.2019)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 61



Sortland Brygge Borettslag andelsnr 205 er solgt for kr 800.000 fra Liss-Olaug Lauritzen til Dagrun Harriet P Sørbø (20.02.2019)



Andel av Åsveien 33 (Gnr 15, bnr 1368) er solgt for kr 1.800.000 fra Ann Karin Grindhaug til Terje Grindhaug (20.02.2019)



Lykkentreff Borettslag andelsnr 21 er overdratt for kr 289.000 fra Sortland Boligstiftelse til Jøran Sørvoll (19.02.2019)



Andel av Eidsfjordveien 556 (Gnr 43, bnr 60) er overdratt for kr 232.000 fra Arnor Dagfinn Palmesen til Harold Asbjørn Palmesen og Werner Allan Palmesen (19.02.2019)



Snorres vei 16 B (Gnr 15, bnr 988) er solgt for kr 2.800.000 fra Roar Nordahl til Mona Mari Rasmussen (19.02.2019)



Tore Hunds vei 11 B (Gnr 15, bnr 2060) er solgt for kr 2.150.000 fra Karin Dille til Emil Solheim Johnsen (14.02.2019)



Skytterveien 8 C (Gnr 15, bnr 1323) er solgt for kr 2.100.000 fra Marius Enevold Enebakk til Joakim L Bjørnsund (14.02.2019)



Andel av Nordlysveien 4 A (Gnr 15, bnr 25) er solgt for kr 1.600.000 fra Roy Helge Bergheim til Viviann Skog (13.02.2019)



Gnr 13, bnr 102 er solgt for kr 290.000 fra Anne Clementine Linde, Anne Margrethe Cameron, Beathe Linde, Birte Marie Andersen, Helga Marie Dreyer, Kari Mathisen, Knut Anton Eeg, Kyrre Anton Halvorsen, Marit J Christiansen, Martin Linde, Merethe Halvorsen, Per Arne Linde, Tor Linde og Øivind Dreyer til Lone Hansine Bertheussen og Ådne Hay Klæboe (12.02.2019)

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 103

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 104

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 105

Salget omfatter også Bøgårdsveien 30 (Gnr 13, bnr 171)



Andel av Vesterålsveien 192 (Gnr 17, bnr 49) er solgt for kr 1.117.500 fra Thomas Ludvigsen til Ingrid Ø Sivertsen (12.02.2019)



Slettenveien 4 B (Gnr 15, bnr 1917, seksjon 5) er solgt for kr 2.450.000 fra Kirsti G Kristiansen og Odd Johannes M Hansen til Marit Lamark Kvammen og Nils Kvammen (12.02.2019)



Gnr 8, bnr 2 er solgt for kr 450.000 fra Blokknesset As til Mikal Steffensen (11.02.2019)



Gårdsøyveien 17 (Gnr 8, bnr 107) er solgt for kr 1.500.000 fra Arnold Jensen og Wenche Jensen til Hornsund As (11.02.2019)



Sørliveien 29 (Gnr 15, bnr 2017) er solgt for kr 440.000 fra Kanstad Trelast As til Therese Lund (08.02.2019)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 2122



Rødmyrveien 10 B (Gnr 1, bnr 420) er solgt for kr 3.560.000 fra Kanstad Trelast As til Sunniva Hamansen og Vegard Knudsen (07.02.2019)



Bakkeveien 1 (Gnr 15, bnr 519) er solgt for kr 2.750.000 fra Tobias K S Pettersen til Dag Tore Jensen og Lena Hilling Dalhaug (06.02.2019)