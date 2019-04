Eiendom

Gnr 62, bnr 268 er solgt for kr 50.000 fra Jan Bjarne Øvergård til Toralv Vikane (25.03.2019)



Gnr 62, bnr 267 er solgt for kr 54.000 fra Frank Olsen til Bjørn Steffensen, Frank Bratland Holm, Lasse Kristoffersen, Roger Mikal Moen, Ståle Magne Lund og Tor Lindgaard (21.03.2019)



Gnr 35, bnr 1 er solgt for kr 1.000.000 fra Karin Margrethe Hansen til Ingjerd Strøm Hansen og Skjalg Bjørstad (19.03.2019)



Andel av Gnr 28, bnr 9 er overdratt fra Grødseth Dag til Carina M Grødset Helledal og Vigdis H Grødset Mohaugen (19.03.2019)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Bø kommune



Andel av Støveien 12 (Gnr 65, bnr 108) er overdratt for kr 1.360.000 fra Johnny Per Pedersen til May Anita Berg Pedersen (15.03.2019)



Gnr 25, bnr 5 er solgt for kr 600.000 fra Håkon Bendiksen og Stian Dahl til Karl Eirik Iversen (12.03.2019)



Gnr 80, bnr 21 er solgt for kr 17.564 fra Hans Anfinn Kaspersen til Rolf Gunnar Dybvik (07.03.2019)



Andel av Gnr 69, bnr 12 er overdratt fra Ronny Fredriksen og Susanne Fredriksen til Ståle Fredriksen (01.03.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 69, bnr 13