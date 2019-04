Eiendom

Gnr 9, bnr 260 er overdratt for kr 120.000 fra Ellinor A Benjaminsen til Benjaminsen Th As (28.03.2019)



Andel av Gnr 29, bnr 43 er solgt for kr 10.000 fra Audhild Oline Myrseth og Nils Kristian Myrseth til Torstein Myrseth (26.03.2019)



Andel av Gnr 12, bnr 9 er overdratt fra Arnt Olav Nilssen til Odd Steinar Nilssen (26.03.2019)



Biskop Brattsgate 33 (Gnr 43, bnr 38) er solgt for kr 420.000 fra Gudmund Sannes til Geoffrey James Armstrong og Helene P M Johansen (25.03.2019)



Andel av Gnr 39, bnr 87 er overdratt fra Kristine M Thorbjørnsen til Britt Eieland og Inger Thorbjørnsen (22.03.2019)



Andel av Gnr 25, bnr 12 er overdratt fra Fritz Sørensen til Linda Susan Jakobsen (22.03.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 59



Gårdsveien 70 (Gnr 39, bnr 73) er solgt for kr 1.500.000 fra Britt Eieland, Inger Thorbjørnsen og Ragnhild Larsen til Anne Mari Norheim og Erling Bøhn Hilstad (22.03.2019)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 87



Andel av Gnr 25, bnr 12 er overdratt fra Solveig Solvang-Sørensen til Børje Solvang og Fritz Sørensen (22.03.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 34, bnr 59



Andel av Gnr 25, bnr 12 er overdratt fra Linda Susan Jakobsen til Børje Solvang (22.03.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 59



Haugnesveien 30 (Gnr 48, bnr 120) er solgt for kr 1.900.000 fra Richard Endre Karoliussen til Laila Dragvik (20.03.2019)



Myrveien 11 (Gnr 39, bnr 359) er overdratt fra Per Hugo Abrahamsen til Åse Synnøve Abrahamsen (18.03.2019)



Idrettsveien 6 (Gnr 48, bnr 195) er overdratt fra Paul Jussen Juliussen til Ann Karin Neergaard og Perly Eva Nordvang (18.03.2019)



Gnr 20, bnr 143 er overdratt fra Lillian Petra L Hanssen til Dagny Nathalie Hanssen (18.03.2019)



Roald Amundsensgate 63 (Gnr 48, bnr 117) er overdratt fra Hans Nikolai Iversen til Bjørg Randi Iversen, Inger Lisbeth Iversen, Linda Vivian Bakkeløkken, May Britt Iversen, Sven Rune Iversen og Tove Anita Ulltang (18.03.2019)



Andel av Gnr 12, bnr 1 er overdratt fra Odd Steinar Nilssen til Arnt Olav Nilssen (15.03.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 12, bnr 3

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 7



Andel av Gnr 39, bnr 7 er solgt for kr 237.500 fra Turid Thorshaug til Bjørge Fredheim, Kjersti N Fredheim, Mette Fredheim, Ottar Fredheim og Terje Fredheim (14.03.2019)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 11

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 13

Salget omfatter også Gårdsveien 86 (Gnr 39, bnr 43)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 165

Salget omfatter også andel av Gnr 39, bnr 166



Andel av Gnr 29, bnr 43 er overdratt fra Erlandsen Dagfinn til Hedvig Josefine Erlandsen (13.03.2019)



Gnr 29, bnr 13 er overdratt fra Erlandsen Hedvig til Kristian Erlandsen (13.03.2019)



Andel av Gnr 31, bnr 11 er overdratt for kr 650.000 fra Lill Kari Finden til Geir Harald Laupstad (13.03.2019)



Snarveien 7 (Gnr 48, bnr 136) er overdratt fra Tor Larsen til Torgunn Larsen (13.03.2019)



Andel av Gnr 29, bnr 43 er overdratt fra Hedvig Josefine Erlandsen til Kristian Erlandsen (13.03.2019)



Andel av Edmunds gate 21 (Gnr 48, bnr 339) er overdratt for kr 462.500 fra Ayhan Ciftci til Anneline Nineth Laupstad (11.03.2019)



Andel av Gnr 9, bnr 195 er overdratt fra Sara Katrine Brekke til Wlodzimierz K Babiak (06.03.2019)



Gnr 62, bnr 220 er solgt for kr 195.000 fra Bjørn Harald Jensen til Petras Degtiarenka (06.03.2019)



Gnr 15, bnr 90 er solgt for kr 15.000 fra Kjellaug Ellen Bakkejord til Siv Irene Løvaas (01.03.2019)